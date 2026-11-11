La selección mundialista que quiere a Pep Guardiola como su nuevo DT: “Objetivo principal”
Pep Guardiola surge como el principal candidato para dirigir a la selección de Estados Unidos.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (10)
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El resumen
En la actual coyuntura deportiva de noviembre de 2026, la selección nacional de Estados Unidos ha fijado su atención en Pep Guardiola para asumir la dirección técnica en reemplazo de Mauricio Pochettino. Diversos medios internacionales posicionan al estratega español como el objetivo prioritario del combinado norteamericano de cara a sus próximos compromisos mundialistas.
La cobertura mediática destaca la trayectoria y el palmarés del entrenador, al tiempo que señala de manera paralela un supuesto interés por parte del Manchester United. Medios como Clarín y Yahoo abordan tanto la situación del banquillo estadounidense como las posibles cláusulas contractuales vinculadas a su continuidad en el fútbol de clubes.
Los reportes actuales no especifican si existen negociaciones formales en curso, ni detallan una fecha estimada para la toma de una decisión definitiva. La información disponible se limita a señalar el interés manifestado por el banquillo norteamericano y la apertura atribuida a Pochettino.
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Respuestas rápidas
¿Qué selección busca a Pep Guardiola como entrenador?
La selección de Estados Unidos.
¿A qué director técnico busca reemplazar?
A Mauricio Pochettino.
¿Qué otro equipo es mencionado en la cobertura además de la selección?
El Manchester United.
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