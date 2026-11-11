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La selección mundialista que quiere a Pep Guardiola como su nuevo DT: “Objetivo principal”

Pep Guardiola surge como el principal candidato para dirigir a la selección de Estados Unidos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: La selección mundialista que quiere a Pep Guardiola como su nuevo DT: “Objetivo principal”
  • Punto central: Pep Guardiola surge como el principal candidato para dirigir a la selección de Estados Unidos.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 38 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 10 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (10)

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 11 nov, 23:09 UTC
🇬🇧 Ingles 11 nov, 21:23 UTC · Yahoo Sports

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

En la actual coyuntura deportiva de noviembre de 2026, la selección nacional de Estados Unidos ha fijado su atención en Pep Guardiola para asumir la dirección técnica en reemplazo de Mauricio Pochettino. Diversos medios internacionales posicionan al estratega español como el objetivo prioritario del combinado norteamericano de cara a sus próximos compromisos mundialistas.

La cobertura mediática destaca la trayectoria y el palmarés del entrenador, al tiempo que señala de manera paralela un supuesto interés por parte del Manchester United. Medios como Clarín y Yahoo abordan tanto la situación del banquillo estadounidense como las posibles cláusulas contractuales vinculadas a su continuidad en el fútbol de clubes.

Los reportes actuales no especifican si existen negociaciones formales en curso, ni detallan una fecha estimada para la toma de una decisión definitiva. La información disponible se limita a señalar el interés manifestado por el banquillo norteamericano y la apertura atribuida a Pochettino.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué selección busca a Pep Guardiola como entrenador?

La selección de Estados Unidos.

¿A qué director técnico busca reemplazar?

A Mauricio Pochettino.

¿Qué otro equipo es mencionado en la cobertura además de la selección?

El Manchester United.

Velocidad

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Pep Guardiola Estados Unidos Mauricio Pochettino Manchester United Fútbol

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