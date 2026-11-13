Videoanálisis | Cuando se trata de Trump solo hay que hacerle caso a lo que hace, no a lo que dice

El Premio Cervantes 2026 fue concedido a Cristina Fernández Cubas, de 81 años y tras una década sin publicar un libro, según recogen medios como OkDiario, El Heraldo de México y Radio Cadena Agramonte. La cobertura también destaca la jornada de actualidad con la portada de papel de EL PAÍS y un videoanálisis de este mismo medio que aborda la figura de Trump y la importancia de atender a sus acciones por encima de sus palabras.

La evolución de estos temas se refleja en las distintas publicaciones y análisis difundidos, donde confluyen tanto el reconocimiento literario en el ámbito cultural como las valoraciones de índole política recogidas en la prensa.