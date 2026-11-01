Heidi Klum se disfraza de su propia mano para Halloween
Heidi Klum sorprende en Halloween 2026 con un disfraz en el que aparece convertida en una mano cercenada.
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Respuestas rápidas
¿De qué se disfrazó Heidi Klum en Halloween 2026?
Se disfrazó de una mano cercenada, apareciendo como su propia mano.
¿Qué hito celebró la fiesta de Heidi Klum?
Su icónica fiesta celebró veinticinco años.
¿Qué otros disfraces previos se mencionan en la cobertura?
Se mencionan el gusano gigante y Medusa.
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 20.3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
En la celebración de los veinticinco años de su icónica fiesta, la modelo Heidi Klum ha revelado su nuevo atuendo para la festividad de 2026. Los reportes señalan que su elección consiste en aparecer como su propia mano, un diseño calificado en las publicaciones como el más terrorífico de todos los tiempos.
La cobertura mediática, que incluye a medios como EL PAÍS, El Universal, Vogue México y Proceso, repasa además los antecedentes de sus caracterizaciones anteriores, tales como el gusano gigante y Medusa, mientras se documenta la revelación del disfraz actual. Los seguidores y asistentes a la tradicional celebración anual siguen de cerca las reacciones ante esta nueva puesta en escena, mientras la información disponible se limita a la revelación del atuendo sin detallar aspectos adicionales sobre la agenda del evento.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Cobertura (5)
- Heidi Klum revela su disfraz de Halloween mientras su icónica fiesta celebra 25 años Proceso · hace 7 h
- Heidi Klum y su disfraz de Halloween de 2026: El más terrorífico de todos los tiempos Vogue México · hace 7 h
- Heidi Klum sorprende con un escalofriante disfraz; aparece como una mano cercenada en Halloween 2026 El Universal · hace 7 h
- Del gusano gigante a Medusa: los disfraces de Heidi Klum mientras sigue el misterio sobre el de este año El HuffPost · hace 7 h
- Heidi Klum se disfraza de su propia mano para Halloween EL PAÍS · hace 7 h
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