Heidi Klum se disfraza de su propia mano para Halloween

En la celebración de los veinticinco años de su icónica fiesta, la modelo Heidi Klum ha revelado su nuevo atuendo para la festividad de 2026. Los reportes señalan que su elección consiste en aparecer como su propia mano, un diseño calificado en las publicaciones como el más terrorífico de todos los tiempos.

La cobertura mediática, que incluye a medios como EL PAÍS, El Universal, Vogue México y Proceso, repasa además los antecedentes de sus caracterizaciones anteriores, tales como el gusano gigante y Medusa, mientras se documenta la revelación del disfraz actual. Los seguidores y asistentes a la tradicional celebración anual siguen de cerca las reacciones ante esta nueva puesta en escena, mientras la información disponible se limita a la revelación del atuendo sin detallar aspectos adicionales sobre la agenda del evento.