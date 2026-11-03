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Rusia lanza nueve bombas sobre un edificio escolar en Ucrania: hay al menos 31 muertos

Al menos 31 personas han muerto tras el lanzamiento de nueve bombas rusas contra un edificio escolar y un centro de ayuda en Ucrania.

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El resumen

Un ataque con nueve bombas rusas dirigido contra un edificio escolar y un centro de ayuda y refugio en Ucrania ha dejado al menos 31 muertos, según las cifras recopiladas en la cobertura. Los bombardeos se produjeron tras el fin de una tregua local, de acuerdo con los reportes de RFI, y han provocado una desesperada búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

La cobertura refleja discrepancias numéricas en el balance de víctimas a medida que avanzan las horas y continúan las labores de rescate. Medios como San Antonio Express-News informan sobre decenas de personas que siguen desaparecidas, mientras que otros reportes iniciales situaban la cifra de fallecidos en 24, 26 o 29 personas, reflejando la complejidad de la situación en el sur del país.

Los detalles sobre el alcance total de los daños y el número definitivo de desaparecidos aún no se han esclarecido por completo en los informes disponibles. La cobertura tampoco especifica el estado actual de las operaciones de rescate más allá de señalar que la búsqueda de sobrevivientes continúa activa.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué instalaciones fueron atacadas en Ucrania?

Las coberturas señalan un edificio escolar que funcionaba como centro de ayuda y refugio.

¿Cuántas personas han muerto según los reportes?

Los balances de muertos varían según el medio y el momento del reporte, con cifras que van desde los 24 hasta al menos 31 fallecidos.

¿Qué relación tuvo el ataque con la tregua?

RFI reporta que el ataque ocurrió tras el fin de una tregua local en el sur de Ucrania.

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Ucrania Rusia Bombardeo Guerra

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