Rusia lanza nueve bombas sobre un edificio escolar en Ucrania: hay al menos 31 muertos

Un ataque con nueve bombas rusas dirigido contra un edificio escolar y un centro de ayuda y refugio en Ucrania ha dejado al menos 31 muertos, según las cifras recopiladas en la cobertura. Los bombardeos se produjeron tras el fin de una tregua local, de acuerdo con los reportes de RFI, y han provocado una desesperada búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

La cobertura refleja discrepancias numéricas en el balance de víctimas a medida que avanzan las horas y continúan las labores de rescate. Medios como San Antonio Express-News informan sobre decenas de personas que siguen desaparecidas, mientras que otros reportes iniciales situaban la cifra de fallecidos en 24, 26 o 29 personas, reflejando la complejidad de la situación en el sur del país.

Los detalles sobre el alcance total de los daños y el número definitivo de desaparecidos aún no se han esclarecido por completo en los informes disponibles. La cobertura tampoco especifica el estado actual de las operaciones de rescate más allá de señalar que la búsqueda de sobrevivientes continúa activa.