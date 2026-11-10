Estados Unidos y países europeos se comprometieron con la integridad de Ucrania y una seguridad regional fuerte

Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones de paz en Abu Dabi tras nueve meses de pausa.

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🇪🇸 Espanol 10 nov, 13:09 UTC 🇮🇹 Italiano 10 nov, 07:43 UTC · Tgcom24

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