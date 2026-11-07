La más reciente propuesta de Trump sobre Ucrania podría incitar a Putin a intensificar su guerra

Una escalada en el conflicto bélico es el riesgo inmediato ante la más reciente propuesta de Donald Trump sobre Ucrania, según advierte CNN en Español. Esta tensión surge mientras Estados Unidos incorpora al discurso la «arquitectura de seguridad europea» sugerida por Putin, en un contexto donde Le Grand Continent describe las acciones del yerno de Trump como un intento de cambio de régimen en Europa.

La situación se desarrolla mientras la OTAN debate las garantías de seguridad para Ucrania antes de una cita programada en Abu Dhabi entre Kiev, Moscú y Washington. Paralelamente, Alemania busca fortalecer la resistencia ucraniana proponiendo 100 millones de euros adicionales para infraestructuras.

La incertidumbre persiste sobre cómo afectará este giro diplomático estadounidense a la estabilidad europea y los términos finales del encuentro en Abu Dhabi.