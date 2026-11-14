EE UU confirma la reunión de Trump, Xi y Putin la semana próxima en China

Una cumbre trilateral inédita reunirá la próxima semana en China a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin para abordar la no proliferación nuclear.

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🇪🇸 Espanol 14 nov, 07:09 UTC 🇧🇷 Portugues 13 nov, 23:51 UTC · CNN Brasil 🇩🇪 Aleman 14 nov, 00:59 UTC · n-tv.de 🇬🇧 Ingles 14 nov, 02:47 UTC · BBC

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