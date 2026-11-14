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EE UU confirma la reunión de Trump, Xi y Putin la semana próxima en China

Una cumbre trilateral inédita reunirá la próxima semana en China a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin para abordar la no proliferación nuclear.

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  • Clave informativa: EE UU confirma la reunión de Trump, Xi y Putin la semana próxima en China
  • Punto central: Una cumbre trilateral inédita reunirá la próxima semana en China a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin para abordar la no proliferación nuclear.
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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues7.3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 14 nov, 07:09 UTC
🇧🇷 Portugues 13 nov, 23:51 UTC · CNN Brasil
🇩🇪 Aleman 14 nov, 00:59 UTC · n-tv.de
🇬🇧 Ingles 14 nov, 02:47 UTC · BBC

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Los líderes de Estados Unidos, China y Rusia se preparan para un encuentro de alto nivel en territorio chino centrado en asuntos nucleares y en la situación de Irán, dejando fuera de la agenda oficial la cuestión de Ucrania. La Casa Blanca, la cobertura de AP News, EL PAÍS, CNN en Español, Telemundo, La Nación y MarketScreener España confirman la celebración de esta cumbre trilateral impulsada por funcionarios estadounidenses, mientras desde China se señala que se mantienen contactos sobre la posible cita.

La cobertura no especifica aún los detalles logísticos exactos ni la agenda completa que guiará las conversaciones entre las potencias nucleares la próxima semana.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Quiénes participarán en la cumbre?

Participarán Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?

La reunión se celebrará en China la próxima semana.

¿Qué temas se abordarán en la reunión?

Se hablará sobre no proliferación nuclear e Irán, sin abordar el tema de Ucrania.

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Temas

Donald Trump Xi Jinping Vladimir Putin China Estados Unidos

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