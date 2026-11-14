EE UU confirma la reunión de Trump, Xi y Putin la semana próxima en China
Una cumbre trilateral inédita reunirá la próxima semana en China a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin para abordar la no proliferación nuclear.
- Clave informativa: EE UU confirma la reunión de Trump, Xi y Putin la semana próxima en China
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El resumen
Los líderes de Estados Unidos, China y Rusia se preparan para un encuentro de alto nivel en territorio chino centrado en asuntos nucleares y en la situación de Irán, dejando fuera de la agenda oficial la cuestión de Ucrania. La Casa Blanca, la cobertura de AP News, EL PAÍS, CNN en Español, Telemundo, La Nación y MarketScreener España confirman la celebración de esta cumbre trilateral impulsada por funcionarios estadounidenses, mientras desde China se señala que se mantienen contactos sobre la posible cita.
La cobertura no especifica aún los detalles logísticos exactos ni la agenda completa que guiará las conversaciones entre las potencias nucleares la próxima semana.
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Cobertura (7)
- La Casa Blanca confirma la celebración de una cumbre inédita entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin la semana que viene Yahoo · hace 9 h
- China afirma que mantiene contactos sobre una posible reunión entre los líderes de China, Rusia y Estados Unidos MarketScreener España · hace 9 h
- Trump hablará de Irán, pero no de Ucrania, con Xi y Putin La Nación · hace 9 h
- Reunión inédita: Trump, Putin y Xi tendrán encuentro de líderes nucleares la próxima semana Telemundo · hace 9 h
- Trump, Xi y Putin planean una reunión trilateral la próxima semana, dicen funcionarios AP News · hace 9 h
- Trump se reunirá con Xi Jinping y Vladimir Putin en un histórico encuentro trilateral sobre no proliferación nuclear CNN en Español · hace 9 h
- EE UU confirma la reunión de Trump, Xi y Putin la semana próxima en China EL PAÍS · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes participarán en la cumbre?
Participarán Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
La reunión se celebrará en China la próxima semana.
¿Qué temas se abordarán en la reunión?
Se hablará sobre no proliferación nuclear e Irán, sin abordar el tema de Ucrania.
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