Cancelan y atrasan vuelos en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos

La situación impacta directamente la operatividad del aeropuerto Luis Muñoz Marín y altera los planes de viaje de los usuarios en la isla. Medios locales como Metro Puerto Rico, NotiUno.com, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora informan sobre el desarrollo de esta incidencia y detallan que cerca de 3,000 pasajeros resultaron afectados por las interrupciones en las rutas aéreas.

La cobertura actual se limita a registrar las afecciones inmediatas en las terminales aéreas sin detallar el listado completo de las ciudades estadounidenses específicas que originaron las restricciones, ni precisa cuándo se normalizará por completo el itinerario de los vuelos afectados.