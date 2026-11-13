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Cancelan y atrasan vuelos en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos

Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín afectan a miles de pasajeros debido al mal tiempo en Estados Unidos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Cancelan y atrasan vuelos en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos
  • Punto central: Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín afectan a miles de pasajeros debido al mal tiempo en Estados Unidos.
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El resumen

La situación impacta directamente la operatividad del aeropuerto Luis Muñoz Marín y altera los planes de viaje de los usuarios en la isla. Medios locales como Metro Puerto Rico, NotiUno.com, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora informan sobre el desarrollo de esta incidencia y detallan que cerca de 3,000 pasajeros resultaron afectados por las interrupciones en las rutas aéreas.

La cobertura actual se limita a registrar las afecciones inmediatas en las terminales aéreas sin detallar el listado completo de las ciudades estadounidenses específicas que originaron las restricciones, ni precisa cuándo se normalizará por completo el itinerario de los vuelos afectados.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué causa las cancelaciones y retrasos de vuelos en Puerto Rico?

El mal tiempo registrado en Estados Unidos.

¿Cuántos pasajeros han resultado afectados?

Casi 3,000 pasajeros en el aeropuerto.

¿Qué aeropuertos o zonas de Estados Unidos provocan los retrasos?

Las coberturas actuales no especifican las ciudades o terminales exactas en territorio estadounidense.

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Puerto Rico Estados Unidos Luis Muñoz Marín Meteorología Vuelos

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