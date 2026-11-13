Cancelan y atrasan vuelos en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos
Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín afectan a miles de pasajeros debido al mal tiempo en Estados Unidos.
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El resumen
La situación impacta directamente la operatividad del aeropuerto Luis Muñoz Marín y altera los planes de viaje de los usuarios en la isla. Medios locales como Metro Puerto Rico, NotiUno.com, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora informan sobre el desarrollo de esta incidencia y detallan que cerca de 3,000 pasajeros resultaron afectados por las interrupciones en las rutas aéreas.
La cobertura actual se limita a registrar las afecciones inmediatas en las terminales aéreas sin detallar el listado completo de las ciudades estadounidenses específicas que originaron las restricciones, ni precisa cuándo se normalizará por completo el itinerario de los vuelos afectados.
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Cobertura (7)
- ¿Viajas hoy? Aerostar reporta cancelaciones y retrasos en el aeropuerto El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
- Nueve vuelos cancelados y ocho retrasados en aeropuerto LMM por mal tiempo en Estados Unidos NotiCel · hace 4 h
- Mal tiempo en Estados Unidos provoca cancelaciones y retrasos de vuelos en Puerto Rico Metro Puerto Rico · hace 4 h
- Casi 3,000 pasajeros afectados por cancelación y retrasos de vuelos en Aeropuerto NotiUno.com · hace 4 h
- Retrasos y cancelaciones en aeropuerto Luis Muñoz Marín por mal tiempo en Estados Unidos Telemundo Puerto Rico · hace 4 h
- Cancelaciones y retrasos de vuelos en Puerto Rico por condiciones del tiempo en Estados Unidos El Nuevo Día · hace 4 h
- Cancelan y atrasan vuelos en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué causa las cancelaciones y retrasos de vuelos en Puerto Rico?
El mal tiempo registrado en Estados Unidos.
¿Cuántos pasajeros han resultado afectados?
Casi 3,000 pasajeros en el aeropuerto.
¿Qué aeropuertos o zonas de Estados Unidos provocan los retrasos?
Las coberturas actuales no especifican las ciudades o terminales exactas en territorio estadounidense.
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