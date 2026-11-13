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Nuevo presidente de Paraguay toma importante decisión contra grupos criminales en Colombia

Paraguay incorpora a veintiuna organizaciones criminales en su lista de grupos terroristas internacionales.

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  • Clave informativa: Nuevo presidente de Paraguay toma importante decisión contra grupos criminales en Colombia
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El resumen

Veintiuna organizaciones criminales fueron incorporadas a la lista de grupos terroristas internacionales por disposición de las autoridades de Paraguay, según informan Última Hora, El Nacional y Diario Las Américas. La medida incluye a agrupaciones específicas como el Tren de Aragua, el ELN y la Mara Salvatrucha.

Posteriormente, la cobertura de La Nación y Revista Semana señala que Estados Unidos destacó el liderazgo en estas acciones orientadas al combate de redes criminales en la región, mientras se analizan los efectos de la decisión sobre grupos con presencia en Colombia y otros países. Actualmente, la medida se mantiene en el centro de la agenda internacional, a la espera de conocerse nuevas reacciones diplomáticas o la implementación formal de los mecanismos de seguridad derivados de esta declaratoria.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué organizaciones fueron declaradas terroristas?

La lista incluye a veintiuna organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Tren de Aragua, el ELN y la Mara Salvatrucha.

¿Qué país reaccionó a la medida?

Estados Unidos destacó el liderazgo en esta decisión para el combate a organizaciones criminales.

¿Qué medios informan sobre la decisión?

La información es reportada por medios como Última Hora, El Nacional, Diario Las Américas, La Nación y Revista Semana.

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Paraguay Tren de Aragua ELN Mara Salvatrucha Estados Unidos

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