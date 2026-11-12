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México y Estados Unidos se aproximan a otro Mundial

La FIFA aprobó a Torreón como sede tras dos décadas y avanzan las candidaturas para los mundiales femeninos de 2031 y 2035.

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  • Clave informativa: México y Estados Unidos se aproximan a otro Mundial
  • Punto central: La FIFA aprobó a Torreón como sede tras dos décadas y avanzan las candidaturas para los mundiales femeninos de 2031 y 2035.
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Cobertura (6)

El resumen

La FIFA aprobó a Torreón como sede mundialista después de veinte años, según la cobertura de Yahoo. De manera paralela, la FIFA publicó la evaluación de candidatos para albergar los mundiales femeninos de 2031 y 2035, mientras que ESPN Deportes indicó que la candidatura de México para el Mundial Femenil 2031 se encuentra sin competencia.

Los reportes de medios como El Gráfico, Telemundo y AS México detallan que México y un país centroamericano avanzan en dicha candidatura, contemplando cuatro sedes para México y un estadio que se suma a la lista mundialista, además de señalar que México y Estados Unidos se aproximan a otro torneo global. Los textos disponibles no especifican los nombres de los estadios adicionales más allá de Torreón, ni detallan los plazos definitivos para la confirmación oficial de las sedes por parte de la FIFA en los próximos procesos.

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Respuestas rápidas

¿Qué ciudad fue aprobada por la FIFA?

Torreón fue aprobada como sede mundialista después de 20 años.

¿Qué países avanzan en la candidatura para el Mundial 2031?

México y un país centroamericano avanzan en dicha candidatura, la cual no tiene competencia según la cobertura.

¿Qué publicaciones informaron sobre las evaluaciones de la FIFA?

AP News reportó la publicación de la evaluación de candidatos para albergar los mundiales femeninos de 2031 y 2035.

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