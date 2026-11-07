Gira del Papa León XIV EN VIVO: inicia la visita del pontífice en Uruguay

El trabajador humano es quien más tiene que ganar o perder ante el avance tecnológico, según el Papa León XIV, quien pide que la inteligencia artificial potencie al empleado en lugar de reducirlo a una "pieza prescindible". El pontífice ha comenzado formalmente su visita en Uruguay, donde multitudes lo han recibido durante su primer recorrido por Montevideo, según informa Hartford Courant.

Esta gira por Sudamérica, que incluye paradas en Uruguay, Argentina y Perú, ocurre en un contexto delicado de salud. Connecticut Post y LancasterOnline señalan que el inicio de este viaje se produce poco después de que el líder religioso fuera sometido a una operación de pulmón.

La agenda inmediata se centra en el desarrollo de las actividades programadas en Uruguay y el posterior desplazamiento hacia Argentina y Perú, tal como lo detalla Chicago Tribune.