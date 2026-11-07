Gira del Papa León XIV EN VIVO: inicia la visita del pontífice en Uruguay
El Papa León XIV inicia su gira por Sudamérica en Uruguay con un llamado urgente sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo.
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El resumen
El trabajador humano es quien más tiene que ganar o perder ante el avance tecnológico, según el Papa León XIV, quien pide que la inteligencia artificial potencie al empleado en lugar de reducirlo a una "pieza prescindible". El pontífice ha comenzado formalmente su visita en Uruguay, donde multitudes lo han recibido durante su primer recorrido por Montevideo, según informa Hartford Courant.
Esta gira por Sudamérica, que incluye paradas en Uruguay, Argentina y Perú, ocurre en un contexto delicado de salud. Connecticut Post y LancasterOnline señalan que el inicio de este viaje se produce poco después de que el líder religioso fuera sometido a una operación de pulmón.
La agenda inmediata se centra en el desarrollo de las actividades programadas en Uruguay y el posterior desplazamiento hacia Argentina y Perú, tal como lo detalla Chicago Tribune.
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Cobertura (8)
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Respuestas rápidas
¿Qué países visitará el Papa León XIV?
La gira incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
¿Cuál es la postura del Papa sobre la inteligencia artificial?
Según EL PAÍS, el Papa pide que la IA potencie al trabajador y no lo convierta en una pieza prescindible.
¿Cuál es el estado de salud actual del pontífice?
Recientemente fue operado de un pulmón.
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