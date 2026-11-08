Messi, primer ganador de dos Botas de Oro seguidas en la MLS
Lionel Messi conquista su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS tras consagrarse como goleador de la temporada.
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- Punto central: Lionel Messi conquista su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS tras consagrarse como goleador de la temporada.
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Cobertura (4)
- Messi gana su segunda Bota de Oro de la MLS MARCA · hace 7 h
- Messi gana su segundo Botín de Oro de la MLS y Nashville bate el récord de puntos Yahoo · hace 7 h
- Lionel Messi agrandó su leyenda con un nuevo récord: Botín de Oro tras consagrarse goleador de la MLS por segundo año consecutivo Clarin.com · hace 7 h
- Charlotte borra déficit de 3 goles y empata 3-3 con Inter Miami en el cierre de temporada regular The Morning Call · hace 7 h
El resumen
La temporada regular cerró además con un empate 3-3 entre Inter Miami y Charlotte, luego de que este último equipo borrara un déficit de tres goles, según detalla The Morning Call. Asimismo, la cobertura señala que Nashville batió el récord de puntos en el mismo cierre de jornada.
La información disponible en los reportes no detalla los detalles específicos de los próximos encuentros de postemporada ni las cifras exactas de goles anotados por Messi para alcanzar esta distinción consecutiva. Las fuentes tampoco especifican el impacto futuro que estos resultados tendrán en las siguientes fases del torneo.
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Respuestas rápidas
¿Qué premio ganó Lionel Messi?
Ganó su segundo Botín de Oro de la MLS de forma consecutiva.
¿Qué ocurrió en el partido entre Inter Miami y Charlotte?
Charlotte borró un déficit de tres goles para empatar 3-3 en el cierre de temporada regular.
¿Qué otro hito ocurrió en la jornada de la MLS?
Nashville batió el récord de puntos.
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