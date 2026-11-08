Messi, primer ganador de dos Botas de Oro seguidas en la MLS

La temporada regular cerró además con un empate 3-3 entre Inter Miami y Charlotte, luego de que este último equipo borrara un déficit de tres goles, según detalla The Morning Call. Asimismo, la cobertura señala que Nashville batió el récord de puntos en el mismo cierre de jornada.

La información disponible en los reportes no detalla los detalles específicos de los próximos encuentros de postemporada ni las cifras exactas de goles anotados por Messi para alcanzar esta distinción consecutiva. Las fuentes tampoco especifican el impacto futuro que estos resultados tendrán en las siguientes fases del torneo.