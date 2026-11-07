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Bryan Ruiz explica cómo eligió a los convocados de La Sele para enfrentar a Ecuador y Argentina

Ocho jugadores de Alajuelense lideran la primera convocatoria de Bryan Ruiz para los próximos partidos de La Sele.

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El resumen

La primera convocatoria de Bryan Ruiz para enfrentar a Ecuador y Argentina incluye a ocho futbolistas del club Alajuelense y a siete legionarios, según detallan medios como Periódico La República y ESPN Deportes. La selección nacional afronta este proceso con ausencias notables, destacando la baja de Keylor Navas.

Keylor Navas no participará en los encuentros contra Argentina y Ecuador debido a que se someterá a un tratamiento y procedimiento médico en la rodilla, situación informada por medios como Bolavip México, TUDN y ESPN Costa Rica. Su ausencia forma parte de las tres grandes bajas que enfrenta el equipo nacional para esta fecha.

La cobertura periodística especifica que Bryan Ruiz explicó los criterios utilizados para conformar la lista de convocados y las razones específicas por las cuales Navas estará ausente, aunque los reportes no detallan el tiempo exacto de recuperación del guardameta tras su intervención médica.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Quién realizó la convocatoria de La Sele?

La convocatoria fue anunciada por Bryan Ruiz para los partidos frente a Ecuador y Argentina.

¿Por qué no jugará Keylor Navas?

Keylor Navas se baja de la Selección para someterse a un tratamiento y procedimiento en la rodilla.

¿Cuántos jugadores de Alajuelense fueron convocados?

Ocho jugadores de Alajuelense encabezan la lista anunciada por Bryan Ruiz.

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