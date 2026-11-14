EN VIVO | Sigue el minuto a minuto del partido entre Ecuador y Costa Rica

El partido en vivo entre las selecciones de Ecuador y Costa Rica comenzó a generar cobertura en directo, destacando el desarrollo del encuentro en el estadio Olímpico Atahualpa en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Previamente, declaraciones atribuidas a Marcelo Gallardo señalaron la intención de construir a futuro un equipo competitivo y que Ecuador sea ambicioso en la cancha.

La cobertura en desarrollo, seguida por medios como El Universo, Primicias, futbolecuador.com y Teleamazonas, registra el avance del marcador con una ventaja parcial para Ecuador al finalizar el primer tiempo y posteriormente en el segundo tiempo, manteniéndose el minuto a minuto de las acciones en la cancha.