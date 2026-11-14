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EN VIVO | Sigue el minuto a minuto del partido entre Ecuador y Costa Rica

Ecuador se enfrenta a Costa Rica en un encuentro amistoso de fecha FIFA en el estadio Olímpico Atahualpa.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: EN VIVO | Sigue el minuto a minuto del partido entre Ecuador y Costa Rica
  • Punto central: Ecuador se enfrenta a Costa Rica en un encuentro amistoso de fecha FIFA en el estadio Olímpico Atahualpa.
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Cobertura (4)

El resumen

El partido en vivo entre las selecciones de Ecuador y Costa Rica comenzó a generar cobertura en directo, destacando el desarrollo del encuentro en el estadio Olímpico Atahualpa en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Previamente, declaraciones atribuidas a Marcelo Gallardo señalaron la intención de construir a futuro un equipo competitivo y que Ecuador sea ambicioso en la cancha.

La cobertura en desarrollo, seguida por medios como El Universo, Primicias, futbolecuador.com y Teleamazonas, registra el avance del marcador con una ventaja parcial para Ecuador al finalizar el primer tiempo y posteriormente en el segundo tiempo, manteniéndose el minuto a minuto de las acciones en la cancha.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 9 min.

Respuestas rápidas

¿Dónde se juega el partido entre Ecuador y Costa Rica?

El encuentro se disputa en el estadio Olímpico Atahualpa.

¿En qué contexto se realiza este encuentro deportivo?

El partido corresponde a la fecha FIFA de noviembre.

¿Qué medios cubren el evento en vivo?

La cobertura incluye a El Universo, Primicias, futbolecuador.com y Teleamazonas.

Velocidad

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Ecuador Costa Rica Fecha FIFA Estadio Olímpico Atahualpa Marcelo Gallardo

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