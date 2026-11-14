EN VIVO | Sigue el minuto a minuto del partido entre Ecuador y Costa Rica
Ecuador se enfrenta a Costa Rica en un encuentro amistoso de fecha FIFA en el estadio Olímpico Atahualpa.
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- Punto central: Ecuador se enfrenta a Costa Rica en un encuentro amistoso de fecha FIFA en el estadio Olímpico Atahualpa.
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Cobertura (4)
- [EN VIVO - 2T] Ecuador 2 - 0 Costa Rica por la fecha FIFA de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa El Universo · hace 7 h
- EN VIVO | Ecuador le gana a Costa Rica en el Atahualpa, al final del primer tiempo Primicias · hace 7 h
- “Tenemos que construir a futuro un equipo competitivo” Marcelo Gallardo quiere que Ecuador sea ambicioso en cancha futbolecuador.com · hace 9 h
- EN VIVO | Sigue el minuto a minuto del partido entre Ecuador y Costa Rica Teleamazonas · hace 9 h
El resumen
El partido en vivo entre las selecciones de Ecuador y Costa Rica comenzó a generar cobertura en directo, destacando el desarrollo del encuentro en el estadio Olímpico Atahualpa en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Previamente, declaraciones atribuidas a Marcelo Gallardo señalaron la intención de construir a futuro un equipo competitivo y que Ecuador sea ambicioso en la cancha.
La cobertura en desarrollo, seguida por medios como El Universo, Primicias, futbolecuador.com y Teleamazonas, registra el avance del marcador con una ventaja parcial para Ecuador al finalizar el primer tiempo y posteriormente en el segundo tiempo, manteniéndose el minuto a minuto de las acciones en la cancha.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 9 min.
Respuestas rápidas
¿Dónde se juega el partido entre Ecuador y Costa Rica?
El encuentro se disputa en el estadio Olímpico Atahualpa.
¿En qué contexto se realiza este encuentro deportivo?
El partido corresponde a la fecha FIFA de noviembre.
¿Qué medios cubren el evento en vivo?
La cobertura incluye a El Universo, Primicias, futbolecuador.com y Teleamazonas.
Velocidad
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