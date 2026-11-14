La Tri consigue su primera victoria ante su gente en la era de Marcelo Gallardo: Ecuador venció 2-0 a Costa Rica
Ecuador vence 2-0 a Costa Rica en Quito y Marcelo Gallardo suma su primer triunfo al frente de La Tri.
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Cobertura (8)
- Ecuador le propina el primer golpe a la era de Bryan Ruiz CR Hoy · hace 4 h
- Siga aquí el partido entre Costa Rica y Ecuador Teletica · hace 4 h
- Marcelo Gallardo apunta a mantener el buen nivel ante Bolivia: “Esperemos que en Guayaquil podamos seguir concretando” El Universo · hace 4 h
- La Tri gustó mucho, pero Marcelo Gallardo sorprendió haciendo autocrítica y llamando a la calma Yahoo · hace 4 h
- Ecuador venció 2-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en Quito Sports Illustrated · hace 4 h
- Jordy Caicedo abrió el partido para Ecuador ante Costa Rica ESPN Deportes · hace 4 h
- 2-0. Gallardo consigue su primer triunfo con Ecuador en amistoso frente a Costa Rica Yahoo · hace 4 h
- ¡Victoria Tricolor! La Tri vence a Costa Rica en su regreso al mítico Estadio Atahualpa Teleamazonas · hace 4 h
El resumen
Ecuador derrotó 2-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en Quito, marcando el primer triunfo de Marcelo Gallardo al frente de La Tri y la primera victoria del equipo ante su gente en su era. Jordy Caicedo abrió el marcador para Ecuador, según ESPN Deportes. El partido se jugó en el Estadio Atahualpa, el regreso de La Tri al recinto, según Teleamazonas.
Gallardo sorprendió con autocrítica y llamó a la calma tras el buen nivel mostrado, reportó Yahoo. El entrenador apuntó a mantener el rendimiento ante Bolivia, según El Universo. Costa Rica sufrió su primer golpe en la era de Bryan Ruiz, según CR Hoy.
La cobertura no especifica detalles adicionales del segundo gol ni el calendario inmediato más allá del próximo enfrentamiento ante Bolivia.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 25 min.
Respuestas rápidas
¿Quién anotó el primer gol de Ecuador?
Jordy Caicedo abrió el partido para Ecuador, según ESPN Deportes.
¿Dónde se disputó el partido?
En el Estadio Atahualpa de Quito, según Teleamazonas.
¿Qué dijo Gallardo tras el encuentro?
Hizo autocrítica y llamó a la calma, y apuntó a mantener el buen nivel ante Bolivia, según Yahoo y El Universo.
¿Qué significa este resultado para Costa Rica?
Fue el primer golpe a la era de Bryan Ruiz, según CR Hoy.
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