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La Tri consigue su primera victoria ante su gente en la era de Marcelo Gallardo: Ecuador venció 2-0 a Costa Rica

Ecuador vence 2-0 a Costa Rica en Quito y Marcelo Gallardo suma su primer triunfo al frente de La Tri.

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Cobertura (8)

El resumen

Ecuador derrotó 2-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en Quito, marcando el primer triunfo de Marcelo Gallardo al frente de La Tri y la primera victoria del equipo ante su gente en su era. Jordy Caicedo abrió el marcador para Ecuador, según ESPN Deportes. El partido se jugó en el Estadio Atahualpa, el regreso de La Tri al recinto, según Teleamazonas.

Gallardo sorprendió con autocrítica y llamó a la calma tras el buen nivel mostrado, reportó Yahoo. El entrenador apuntó a mantener el rendimiento ante Bolivia, según El Universo. Costa Rica sufrió su primer golpe en la era de Bryan Ruiz, según CR Hoy.

La cobertura no especifica detalles adicionales del segundo gol ni el calendario inmediato más allá del próximo enfrentamiento ante Bolivia.

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Respuestas rápidas

¿Quién anotó el primer gol de Ecuador?

Jordy Caicedo abrió el partido para Ecuador, según ESPN Deportes.

¿Dónde se disputó el partido?

En el Estadio Atahualpa de Quito, según Teleamazonas.

¿Qué dijo Gallardo tras el encuentro?

Hizo autocrítica y llamó a la calma, y apuntó a mantener el buen nivel ante Bolivia, según Yahoo y El Universo.

¿Qué significa este resultado para Costa Rica?

Fue el primer golpe a la era de Bryan Ruiz, según CR Hoy.

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Ecuador Costa Rica Marcelo Gallardo Jordy Caicedo Estadio Atahualpa Bryan Ruiz

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