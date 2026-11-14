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John Reimberg denuncia supuesto plan de la Revolución Ciudadana y alias ‘Loco Ovidio’ para atentar contra el presidente Daniel Noboa

Denuncian un supuesto plan criminal vinculado a la Revolución Ciudadana para atentar contra Daniel Noboa.

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El resumen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra en el centro de una denuncia sobre un supuesto plan para atentar en su contra, según las revelaciones hechas públicas por John Reimberg. La situación expone riesgos directos para la seguridad del mandatario ecuatoriano ante amenazas que involucran a estructuras delictivas y nexos políticos.

La información detalla que el presunto plan involucraría a alias &#039;Loco Ovidio&#039;, un narcotraficante que estaría protegido por el ELN en Colombia, y señala posibles conexiones con el correísmo y la Revolución Ciudadana. Diversos medios como El Universo, Infobae, La FM, El Telégrafo y El Diario Ecuador han dado cobertura a las declaraciones oficiales emitidas por el Ministerio del Interior.

Actualmente, las autoridades mantienen la atención sobre la ubicación de alias &#039;Loco Ovidio&#039; en territorio colombiano y las implicaciones de los señalamientos políticos realizados. La cobertura noticiosa no especifica por el momento detenciones adicionales ni las medidas operativas concretas que se aplicarán a raíz de esta denuncia.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién denunció el supuesto plan contra Daniel Noboa?

La denuncia fue realizada por John Reimberg y difundida por el Ministerio del Interior de Ecuador.

¿Quiénes estarían involucrados en la planificación del atentado?

Los reportes señalan a alias 'Loco Ovidio', vinculado al narcotráfico y protegido por el ELN, además de posibles nexos con la Revolución Ciudadana.

¿Dónde se encontraría alias 'Loco Ovidio' según las denuncias?

De acuerdo con la información difundida, el individuo estaría ubicado en territorio colombiano.

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