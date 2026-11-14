Ex estrella de la Roma iría a la cárcel por vínculos con narcotráfico: "Necesitaba dinero"

Radja Nainggolan enfrenta una solicitud de dos años de cárcel en Bélgica por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, según informan El Diario NY, Soy Futbol, MARCA y DIEZ.HN. Ante estas acusaciones, el exjugador de la Roma ha negado los cargos y ha pedido su absolución.

Durante su defensa, Nainggolan atribuyó su situación financiera a su divorcio y declaró que necesitaba el dinero, negando haber blanqueado fondos procedentes del narcotráfico mientras el proceso judicial continúa su curso en Bélgica.