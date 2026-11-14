Ex estrella de la Roma iría a la cárcel por vínculos con narcotráfico: "Necesitaba dinero"
El exfutbolista Radja Nainggolan enfrenta una posible condena de prisión en Bélgica por presunto blanqueo de capitales.
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El resumen
Radja Nainggolan enfrenta una solicitud de dos años de cárcel en Bélgica por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, según informan El Diario NY, Soy Futbol, MARCA y DIEZ.HN. Ante estas acusaciones, el exjugador de la Roma ha negado los cargos y ha pedido su absolución.
Durante su defensa, Nainggolan atribuyó su situación financiera a su divorcio y declaró que necesitaba el dinero, negando haber blanqueado fondos procedentes del narcotráfico mientras el proceso judicial continúa su curso en Bélgica.
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Cobertura (4)
- Radja Nainggolan pide absolución en Bélgica por presunto blanqueo de capitales El Diario NY · hace 6 h
- Radja Nainggolan enfrenta dos años de cárcel por presunto lavado de dinero en Bélgica Soy Futbol · hace 6 h
- Nainggolan niega haber blanqueado dinero del narcotráfico y culpa a su divorcio: "Necesitaba el dinero" MARCA · hace 6 h
- Ex estrella de la Roma iría a la cárcel por vínculos con narcotráfico: "Necesitaba dinero" DIEZ.HN · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el deportista involucrado?
Radja Nainggolan, exestrella de la Roma.
¿Qué pena enfrenta en Bélgica?
Enfrenta una solicitud de dos años de cárcel por presunto lavado de dinero.
¿Cuál ha sido su postura ante las acusaciones?
Ha negado haber blanqueado dinero del narcotráfico, ha pedido su absolución y ha señalado que necesitaba el dinero debido a su divorcio.
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