ESPN Deportes reportó la llegada de Ronaldinho a Italia y su plazo de un día para alistar su retorno a la actividad profesional. Posteriores reportes de medios como Futbol Sapiens señalaron que su arribo al país europeo ocurrió en jet privado.

Asimismo, se dio a conocer la nueva indumentaria de color blanco y oro que utilizará con el Ravenna FC, además de los detalles sobre la transmisión gratuita de su vuelta a través de plataformas como OneFootball y YouTube. La cobertura muestra discrepancias en la naturaleza de este retorno.

Mientras que plataformas como Yahoo y ESPN México tratan el hecho como un regreso real al futbol profesional a sus 46 años, Goal.com cuestiona la legitimidad del evento al plantear si se trata de una maniobra publicitaria o de una vuelta genuina a las canchas. En el estado actual de los hechos, Ronaldinho cuenta con un solo día de preparación en Italia previo a su participación con el Ravenna, en un acontecimiento que ha generado cobertura internacional y múltiples cuestionamientos sobre el verdadero alcance de su regreso deportivo.