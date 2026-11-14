Giovani dos Santos reaparece junto a sus hermanos y Jona lo trolea por su apariencia ¡Así luce en la actualidad!

La cobertura actual registra la reaparición de Giovani dos Santos al lado de sus hermanos en un entorno alejado de las canchas, destacando la interacción donde Jonathan dos Santos bromea sobre su apariencia. Medios como Mediotiempo, MARCA, Juanfutbol y Soy Referee documentan este reencuentro que muestra el cambio físico del exjugador tras mantenerse con un perfil bajo durante 2026.

El seguimiento de los medios se centra en la reacción humorística de su hermano y en la sorpresa generada entre los seguidores por su estado actual. Los reportes se limitan a documentar el momento compartido públicamente, mientras que la cobertura no detalla futuros proyectos ni apariciones adicionales de los hermanos fuera del ámbito deportivo.