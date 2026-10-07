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Gobierno anuncia coordinación regional para ejecutar la captura de Evo

El Gobierno de Bolivia busca la cooperación internacional para detener e investigar a Evo Morales, generando un fuerte cruce de declaraciones.

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  • Clave informativa: Gobierno anuncia coordinación regional para ejecutar la captura de Evo
  • Punto central: El Gobierno de Bolivia busca la cooperación internacional para detener e investigar a Evo Morales, generando un fuerte cruce de declaraciones.
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El resumen

El Gobierno de Bolivia ha solicitado apoyo y cooperación internacional para investigar y ejecutar la captura de Evo Morales, de acuerdo con la confirmación emitida por Aramayo. Esta medida busca una coordinación regional orientada a enfrentar el caso judicial del exmandatario.

Frente a esta solicitud, Evo Morales ha reaccionado de manera enérgica calificando la activación de colaboración externa como una acción &quot;desesperada&quot; y &quot;cipayo&quot;. Asimismo, Morales ha dirigido críticas aludiendo a la figura de un &quot;corregidor español&quot; tras conocerse la petición de ayuda internacional.

La situación actual se mantiene en el plano de las declaraciones públicas y los anuncios oficiales sobre la persecución judicial, sin que la cobertura actual detalle los pasos operativos concretos que tomarán los países involucrados en la región para dar cumplimiento a la solicitud de captura.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué solicitó el Gobierno de Bolivia respecto a Evo Morales?

El Gobierno pidió cooperación internacional y apoyo regional para investigar y ejecutar la captura de Evo Morales.

¿Cómo respondió Evo Morales a estas medidas?

Morales rechazó la cooperación internacional, calificándola de "desesperada" y "cipayo", y comparó a Paz con un "corregidor español".

¿Qué medios informan sobre esta situación?

La cobertura incluye a medios como Erbol, EL DÍA, teleSUR, Notimérica, Opinión Bolivia, La Voz de Tarija, Visión 360, Infobae y La Razón Digital Bolivia.

Velocidad

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