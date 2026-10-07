Gobierno anuncia coordinación regional para ejecutar la captura de Evo

El Gobierno de Bolivia ha solicitado apoyo y cooperación internacional para investigar y ejecutar la captura de Evo Morales, de acuerdo con la confirmación emitida por Aramayo. Esta medida busca una coordinación regional orientada a enfrentar el caso judicial del exmandatario.

Frente a esta solicitud, Evo Morales ha reaccionado de manera enérgica calificando la activación de colaboración externa como una acción "desesperada" y "cipayo". Asimismo, Morales ha dirigido críticas aludiendo a la figura de un "corregidor español" tras conocerse la petición de ayuda internacional.

La situación actual se mantiene en el plano de las declaraciones públicas y los anuncios oficiales sobre la persecución judicial, sin que la cobertura actual detalle los pasos operativos concretos que tomarán los países involucrados en la región para dar cumplimiento a la solicitud de captura.