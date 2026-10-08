Keiko Fujimori anuncia creación de comando unificado para enfrentar a la delincuencia

Tras setenta días de gobierno, Keiko Fujimori anunció la creación de un comando unificado policial y militar en Perú para dirigir la lucha contra el crimen organizado, una medida que incluye la expulsión de extranjeros que infrinjan la ley y la solicitud de apoyo internacional. La decisión se produce en un contexto marcado por el seguimiento de asesinatos de transportistas y el planteamiento del ministro Belaunde de que el Estado recupere la ofensiva, además de reclamos previos sobre la falta de un comando unificado en regiones como Arequipa.

Diversos medios y actores políticos han reaccionado a la medida. Medios internacionales como France 24, teleSUR y Yahoo han documentado el anuncio, mientras que en el ámbito nacional la Cámara de Comercio de Lima (CCL) felicitó al Gobierno por estas acciones firmes.

Por otro lado, figuras como el exministro del Interior han cuestionado la creación del comando pidiendo priorizar la inteligencia policial, y especialistas citados en la cobertura señalan que la estrategia podría ser útil siempre que incorpore inteligencia y seguimiento financiero. Las coberturas de medios como El Comercio Perú, Gestión, Radio Nacional y Agencia Andina detallan las declaraciones de ministros como Astudillo sobre la articulación de las capacidades estatales, dejando abierta la evolución de la estrategia y su implementación práctica.