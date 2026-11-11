Del Vaticano a Chiclayo: el papa de las trincheras vuelve a su tierra adoptiva

El retorno del papa a Perú sitúa en el centro de la atención a la Iglesia católica en un contexto donde, según la cobertura de The New York Times, la institución pierde terreno en el país. Diarios y cadenas internacionales como CNN en Español, BBC, France 24 y Diario Correo han puesto el foco en este desplazamiento desde el Vaticano hacia Chiclayo.

Posteriores reportajes de France 24 y BBC detallaron los aspectos más personales y determinantes de la visita, destacando el reencuentro con su ahijada, su afecto por Chiclayo, la gastronomía local y afirmaciones sobre cómo su paso por territorio peruano resultó clave para su llegada al papado. En paralelo, columnas de opinión en Diario Correo reflexionan sobre el significado profundo de este viaje al país al que quiso volver.

Por ahora, la cobertura se centra en los motivos sentimentales y biográficos del regreso, sin que los reportajes actuales señalen contradicciones significativas entre los medios respecto a los motivos del viaje, manteniéndose la atención en la relevancia de su paso previo por Perú para su actual pontificado.