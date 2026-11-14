Haaland rompe récord en el triunfo de Noruega y ocupa la ayuda de Portugal

Noruega consiguió un triunfo por 3-1 frente a Gales en un duelo de la Liga de Naciones, destacando la participación de Haaland, quien volvió a marcar y rompió un récord. La cobertura también señala que el capitán Martin Odegaard buscaba la revancha en este partido decisivo en Oslo para mantener vivo el sueño de llegar a los cuartos de final del torneo.

El medio AP News detalla la victoria noruega sobre Gales, mientras que El Horizonte e informes de DIEZ.HN indican que tanto Hungría como Noruega registraron triunfos en esta jornada de la Liga de Naciones, requiriendo además la ayuda de Portugal según la tónica de los reportes. La información disponible no especifica los detalles exactos sobre cómo se configurará la ayuda de Portugal ni los resultados definitivos que definirán el pase a cuartos de final de Noruega en los próximos encuentros.