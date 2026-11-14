Haaland rompe récord en el triunfo de Noruega y ocupa la ayuda de Portugal
Noruega vence a Gales en la Liga de Naciones con goles de Haaland, mientras el equipo busca avanzar a cuartos de final.
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- Punto central: Noruega vence a Gales en la Liga de Naciones con goles de Haaland, mientras el equipo busca avanzar a cuartos de final.
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El resumen
Noruega consiguió un triunfo por 3-1 frente a Gales en un duelo de la Liga de Naciones, destacando la participación de Haaland, quien volvió a marcar y rompió un récord. La cobertura también señala que el capitán Martin Odegaard buscaba la revancha en este partido decisivo en Oslo para mantener vivo el sueño de llegar a los cuartos de final del torneo.
El medio AP News detalla la victoria noruega sobre Gales, mientras que El Horizonte e informes de DIEZ.HN indican que tanto Hungría como Noruega registraron triunfos en esta jornada de la Liga de Naciones, requiriendo además la ayuda de Portugal según la tónica de los reportes. La información disponible no especifica los detalles exactos sobre cómo se configurará la ayuda de Portugal ni los resultados definitivos que definirán el pase a cuartos de final de Noruega en los próximos encuentros.
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Cobertura (6)
- Triunfan Hungría y Noruega en la Liga de Naciones El Horizonte · hace 5 h
- El capitán de Noruega, Martin Odegaard, busca la revancha ante Gales en un duelo decisivo de la Liga de Naciones en Oslo para mantener vivo el sueño de llegar a cuartos de final Yahoo · hace 5 h
- Noruega apunta a cuartos de final en Liga de Naciones Pulso Diario San Luis · hace 5 h
- Haaland vuelve a marcar y sella el triunfo 3-1 de Noruega sobre Gales en la Liga de Naciones AP News · hace 5 h
- Haaland rompe récord en el triunfo de Noruega y ocupa la ayuda de Portugal DIEZ.HN · hace 5 h
- Noruega sube a segundo escaño del Grupo D en Liga de Naciones Prensa Latina · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Noruega y Gales?
Noruega se impuso con un marcador de 3-1 sobre Gales en la Liga de Naciones.
¿Qué jugador noruego rompió un récord según los reportes?
Haaland rompió récord y volvió a marcar en el triunfo de su selección.
¿Qué objetivo deportivo persigue Noruega en el torneo?
El equipo apunta a los cuartos de final de la Liga de Naciones.
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