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Luis Fernando Tena confirma dudas y bajas para el partido ante Surinam por la clasificación

Guatemala avanza a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras vencer agónicamente a Surinam.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Luis Fernando Tena confirma dudas y bajas para el partido ante Surinam por la clasificación
  • Punto central: Guatemala avanza a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras vencer agónicamente a Surinam.
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Cobertura (20)

El resumen

El director técnico Luis Fernando Tena confirmó previamente las dudas y bajas con las que afrontaba el encuentro decisivo, mientras que la cobertura de medios como Prensa Libre y Diario AS detalló las expectativas y los canales de transmisión del partido. Diversas publicaciones también destacaron la situación de las localidades disponibles en el estadio y las declaraciones del entrenador sobre la asistencia del público, además de señalar las posibles selecciones que podrían enfrente a la Bicolor en la fase de cuartos.

La cobertura periodística menciona que el camino de la selección guatemalteca podría cruzar con rivales como México o Estados Unidos, posicionando al combinado nacional en la antesala de instancias definitivas. La información disponible hasta el momento no detalla con precisión la lista completa de jugadores que conformarán las siguientes convocatorias ni los horarios exactos confirmados para los próximos encuentros de la fase eliminatoria.

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Respuestas rápidas

¿Quién anotó el gol de la victoria para Guatemala contra Surinam?

Matts Evans marcó el gol en el minuto 90+5’ que dio la victoria a Guatemala.

¿Qué torneo disputaban las selecciones de Guatemala y Surinam?

Disputaban un encuentro correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Qué entrenador dirige a la selección de Guatemala?

El equipo es dirigido por Luis Fernando Tena.

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