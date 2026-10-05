Luis Fernando Tena confirma dudas y bajas para el partido ante Surinam por la clasificación

El director técnico Luis Fernando Tena confirmó previamente las dudas y bajas con las que afrontaba el encuentro decisivo, mientras que la cobertura de medios como Prensa Libre y Diario AS detalló las expectativas y los canales de transmisión del partido. Diversas publicaciones también destacaron la situación de las localidades disponibles en el estadio y las declaraciones del entrenador sobre la asistencia del público, además de señalar las posibles selecciones que podrían enfrente a la Bicolor en la fase de cuartos.

La cobertura periodística menciona que el camino de la selección guatemalteca podría cruzar con rivales como México o Estados Unidos, posicionando al combinado nacional en la antesala de instancias definitivas. La información disponible hasta el momento no detalla con precisión la lista completa de jugadores que conformarán las siguientes convocatorias ni los horarios exactos confirmados para los próximos encuentros de la fase eliminatoria.