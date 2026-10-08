Haaland dice lo que piensa de la corrupción del City y Mou atiza: "Prefiero reírme"

El Manchester City se encuentra en el centro de la atención pública tras un veredicto de culpabilidad y una batalla legal por 115 cargos, lo que ha provocado reacciones directas en el entorno del club. En medio de esta situación, Haaland ha roto su silencio para pedir unidad y una actitud positiva, marcando sus primeras declaraciones al respecto.

Por su parte, el técnico Maresca confía en la institución y solicita concentración y positivismo a los jugadores que regresan a la actividad. La cobertura internacional, procedente de medios como San Antonio Express-News, Chicago Tribune, Yahoo, ESPN Deportes, SPORT, Los Angeles Times, AP News y DIEZ.HN, detalla también las reacciones de otros actores del ámbito futbolístico, incluyendo comentarios de Mou con la frase "Prefiero reírme" en relación con la corrupción del club.

La información disponible se limita a las peticiones de unidad, los llamamientos a la concentración y las reacciones expresadas por los protagonistas, sin que la cobertura actual detalle medidas adicionales o resoluciones definitivas sobre la situación legal.