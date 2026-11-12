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Zidane confirma la mala noticia con Mbappé y Real Madrid queda en suspenso

La ausencia de Kylian Mbappé en el próximo partido de la selección francesa genera incertidumbre en el Real Madrid.

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  • Clave informativa: Zidane confirma la mala noticia con Mbappé y Real Madrid queda en suspenso
  • Punto central: La ausencia de Kylian Mbappé en el próximo partido de la selección francesa genera incertidumbre en el Real Madrid.
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El resumen

La baja confirmada del delantero para el encuentro contra Italia ha dejado en suspenso al club español, marcando un momento de preocupación deportiva según diversos medios internacionales. La decisión fue anunciada oficialmente por Zinedine Zidane, quien además convocó por primera vez a Mayulu para cubrir la vacante en el combinado nacional.

Esta situación se produce en un contexto de tensiones entre el entrenador y el jugador dentro de la selección francesa, tal como señalan las publicaciones de Infobae y otros medios especializados. La cobertura periodística de ESPN Deportes, Diario AS y DIEZ.HN pone de relieve la inquietud generada en torno al estado y la situación del delantero, cuyos motivos exactos de tensión y alcance futuro de su ausencia no han sido detallados completamente por los reportes disponibles.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano7.6 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 12 nov, 00:09 UTC
🇮🇹 Italiano 11 nov, 16:36 UTC · Corriere della Sera
🇫🇷 Frances 11 nov, 21:11 UTC · L'Équipe

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Jugará Kylian Mbappé el próximo partido de Francia?

No, se perderá el duelo contra Italia según confirmó Zinedine Zidane.

¿Quién ha sido convocado en lugar de Mbappé?

Zidane ha convocado por primera vez a Mayulu para la selección.

¿Qué equipo ha quedado en suspenso por esta noticia?

El Real Madrid ha quedado en suspenso tras la confirmación de la baja.

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Kylian Mbappé Zinedine Zidane Real Madrid Francia Italia

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