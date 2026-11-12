Zidane confirma la mala noticia con Mbappé y Real Madrid queda en suspenso
La ausencia de Kylian Mbappé en el próximo partido de la selección francesa genera incertidumbre en el Real Madrid.
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- Punto central: La ausencia de Kylian Mbappé en el próximo partido de la selección francesa genera incertidumbre en el Real Madrid.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
La baja confirmada del delantero para el encuentro contra Italia ha dejado en suspenso al club español, marcando un momento de preocupación deportiva según diversos medios internacionales. La decisión fue anunciada oficialmente por Zinedine Zidane, quien además convocó por primera vez a Mayulu para cubrir la vacante en el combinado nacional.
Esta situación se produce en un contexto de tensiones entre el entrenador y el jugador dentro de la selección francesa, tal como señalan las publicaciones de Infobae y otros medios especializados. La cobertura periodística de ESPN Deportes, Diario AS y DIEZ.HN pone de relieve la inquietud generada en torno al estado y la situación del delantero, cuyos motivos exactos de tensión y alcance futuro de su ausencia no han sido detallados completamente por los reportes disponibles.
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Cobertura (5)
- Los motivos que dispararon la tensión entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé en la selección de Francia Infobae · hace 7 h
- Mbappé inquieta Diario AS · hace 7 h
- Mbappé se perderá el duelo de Francia contra Italia y Zidane convoca por primera vez a Mayulu San Antonio Express-News · hace 7 h
- Mbappé no jugará contra Italia, confirma Zidane ESPN Deportes · hace 7 h
- Zidane confirma la mala noticia con Mbappé y Real Madrid queda en suspenso DIEZ.HN · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Jugará Kylian Mbappé el próximo partido de Francia?
No, se perderá el duelo contra Italia según confirmó Zinedine Zidane.
¿Quién ha sido convocado en lugar de Mbappé?
Zidane ha convocado por primera vez a Mayulu para la selección.
¿Qué equipo ha quedado en suspenso por esta noticia?
El Real Madrid ha quedado en suspenso tras la confirmación de la baja.
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