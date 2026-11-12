Zidane confirma la mala noticia con Mbappé y Real Madrid queda en suspenso

La baja confirmada del delantero para el encuentro contra Italia ha dejado en suspenso al club español, marcando un momento de preocupación deportiva según diversos medios internacionales. La decisión fue anunciada oficialmente por Zinedine Zidane, quien además convocó por primera vez a Mayulu para cubrir la vacante en el combinado nacional.

Esta situación se produce en un contexto de tensiones entre el entrenador y el jugador dentro de la selección francesa, tal como señalan las publicaciones de Infobae y otros medios especializados. La cobertura periodística de ESPN Deportes, Diario AS y DIEZ.HN pone de relieve la inquietud generada en torno al estado y la situación del delantero, cuyos motivos exactos de tensión y alcance futuro de su ausencia no han sido detallados completamente por los reportes disponibles.