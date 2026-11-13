Colombia celebra en los Latin Grammy 2026: estos son los artistas nacionales que conquistaron la gala
Los artistas colombianos brillaron en la gala de los Latin Grammy 2026 celebrada en Las Vegas.
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Respuestas rápidas
¿Qué artistas colombianos ganaron premios?
Carlos Vives, Juanes, Karol G, Feid, Fonseca y Aria Vega figuran entre los triunfadores.
¿Dónde se celebraron los Latin Grammy 2026?
La gala tuvo lugar en Las Vegas.
¿A quién dedicó Carlos Vives su galardón?
Carlos Vives dedicó un homenaje a Egidio Cuadrado al recibir el premio al Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.
El resumen
Los artistas nacionales conquistaron múltiples galardones en la edición 2026 de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas, según detallan medios como El Pilón, NTN24, Infobae y Revista Semana. Entre los triunfadores de la jornada destacan Carlos Vives, quien se llevó el premio al Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con un homenaje a Egidio Cuadrado, además de las victorias de Juanes, Karol G, Feid, Fonseca y Aria Vega.
La cobertura destaca el liderazgo de las figuras colombianas en la gala, aunque los reportes disponibles no especifican la lista completa de todas las categorías premiadas ni los detalles adicionales sobre las presentaciones de la ceremonia en Las Vegas.
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Cobertura (4)
- Con homenaje a Egidio Cuadrado, Carlos Vives se lleva el Grammy Latino 2026 al Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato El Pilón · hace 3 h
- Juanes conquista otro Latin Grammy: Karol G, Feid y Carlos Vives también triunfan en Las Vegas NTN24 · hace 3 h
- Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos Infobae · hace 3 h
- Colombia celebra en los Latin Grammy 2026: estos son los artistas nacionales que conquistaron la gala Revista Semana · hace 3 h
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