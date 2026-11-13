Colombia celebra en los Latin Grammy 2026: estos son los artistas nacionales que conquistaron la gala

Los artistas nacionales conquistaron múltiples galardones en la edición 2026 de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas, según detallan medios como El Pilón, NTN24, Infobae y Revista Semana. Entre los triunfadores de la jornada destacan Carlos Vives, quien se llevó el premio al Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con un homenaje a Egidio Cuadrado, además de las victorias de Juanes, Karol G, Feid, Fonseca y Aria Vega.

La cobertura destaca el liderazgo de las figuras colombianas en la gala, aunque los reportes disponibles no especifican la lista completa de todas las categorías premiadas ni los detalles adicionales sobre las presentaciones de la ceremonia en Las Vegas.