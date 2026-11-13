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Cinco gramófonos para Venezuela en la gala de los Latin Grammy

Venezuela celebra la obtención de cinco gramófonos en la reciente gala de los Latin Grammy.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos Latin Grammy ganaron los venezolanos?

La cobertura señala que Venezuela obtuvo cinco gramófonos en la gala.

¿ Quiénes son algunos de los premiados mencionados?

Los medios nombran a Sara Schell, Gustavo Dudamel y Jorge Glem, además de la Orquesta Sinfónica.

¿Qué medio reportó sobre Sara Schell?

El Informador Venezuela y Billboard informaron sobre su trayectoria y nominación.

El resumen

La música venezolana alcanza un reconocimiento destacado internacionalmente al sumar cinco galardones en los Latin Grammy, según reportan diversos medios de comunicación. La premiación posiciona nuevamente el talento del país en el escenario musical global a través de varias categorías y producciones.

Entre los galardonados figuran figuras y proyectos de amplia trayectoria junto a nuevos talentos. La cobertura de medios como El Informador Venezuela, La Verdad, Diario Primicia, Billboard y El Nacional destaca los reconocimientos obtenidos por personalidades como Sara Schell, Gustavo Dudamel, Jorge Glem y la Orquesta Sinfónica.

Los reportes detallan el triunfo de Sara Schell, originaria de Barquisimeto y nominada como compositora del año tras su transición desde el sector empresarial en Londres, así como el éxito de la Orquesta Sinfónica junto a Dudamel y Glem. Hasta el momento, la cobertura no especifica los detalles adicionales sobre las categorías exactas de todos los galardones obtenidos por la delegación venezolana.

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