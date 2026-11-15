De la Fuente responde a Tuchel: "en España no hay racismo"

La cobertura refleja la respuesta de Luis de la Fuente afirmando que en España no hay racismo, lo que contrasta con la postura de Tuchel, quien mostró su molestia señalando que nunca dijo tal cosa sobre España y recriminando la interpretación de sus palabras. Por su parte, medios como Cadena SER apuntan que no se puede negar la existencia del racismo tras episodios abochornantes previos.

Las próximas actualizaciones de la cobertura dependerán de si surgen nuevas declaraciones de los protagonistas o de las instituciones deportivas involucradas para aclarar las posturas.