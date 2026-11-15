La discusión sobre el financiamiento a Ucrania genera debate político en Europa, centrado en las declaraciones de Emmanuel Macron contra quienes buscan recortar los fondos y forzar una paz injusta. En respuesta a estas posturas, Marine Le Pen replicó que Francia podría ayudar a Ucrania de no estar arruinada, al tiempo que manifestó su disposición para reunirse con Volodimir Zelensky a pesar de su rechazo previo a financiar el conflicto.

La cobertura de Infobae, Yahoo, Demócrata, Europa Press y Euronews.com no detalla los próximos pasos institucionales ni especifica si habrá encuentros oficiales entre los actores políticos mencionados.