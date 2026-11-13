Los restos del escritor Miguel Ángel Asturias regresan a Guatemala más de medio siglo después de su muerte

El retorno de los restos del escritor se produce tras su muerte en el exilio en el año 1974, un acontecimiento que moviliza actualmente a Guatemala con homenajes y eventos oficiales. El autor, reconocido como el único Nobel de Literatura del país, falleció lejos de su tierra natal y su repatriación marca un momento significativo en la memoria cultural guatemalteca.

Diversos medios internacionales y locales, entre ellos Prensa Libre, Yahoo, The Morning Call, AP News, EL PAÍS y la BBC, han documentado la llegada del escritor, destacando los homenajes organizados por el Gobierno de Guatemala y la Embajada de Francia, así como el recorrido de sus restos por la zona 1 y la iglesia de Candelaria. La cobertura actual detalla los actos de recibimiento y la participación del ministro Méndez Salinas, mientras que la disposición final de su tumba y la estela maya en Francia figuran entre los temas pendientes que la cobertura no especifica en su totalidad.