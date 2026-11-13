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Los restos del escritor Miguel Ángel Asturias regresan a Guatemala más de medio siglo después de su muerte

Los restos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias regresan a Guatemala más de medio siglo después de su fallecimiento.

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El resumen

El retorno de los restos del escritor se produce tras su muerte en el exilio en el año 1974, un acontecimiento que moviliza actualmente a Guatemala con homenajes y eventos oficiales. El autor, reconocido como el único Nobel de Literatura del país, falleció lejos de su tierra natal y su repatriación marca un momento significativo en la memoria cultural guatemalteca.

Diversos medios internacionales y locales, entre ellos Prensa Libre, Yahoo, The Morning Call, AP News, EL PAÍS y la BBC, han documentado la llegada del escritor, destacando los homenajes organizados por el Gobierno de Guatemala y la Embajada de Francia, así como el recorrido de sus restos por la zona 1 y la iglesia de Candelaria. La cobertura actual detalla los actos de recibimiento y la participación del ministro Méndez Salinas, mientras que la disposición final de su tumba y la estela maya en Francia figuran entre los temas pendientes que la cobertura no especifica en su totalidad.

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Cobertura (14)

Respuestas rápidas

¿Quién fue Miguel Ángel Asturias?

Fue un escritor guatemalteco y el único Premio Nobel de Literatura de su país, nacido en 1899 y fallecido en el exilio en 1974.

¿Dónde se realizan los homenajes tras el retorno de sus restos?

Los homenajes incluyen la iglesia de Candelaria y un recorrido por las calles de su infancia y juventud en la zona 1 de Guatemala.

¿Qué sucederá con su tumba anterior en Francia?

La cobertura menciona que se realizarán acciones con la estela maya ubicada en su tumba en Francia, aunque los detalles específicos sobre su destino final no se detallan por completo en los titulares.

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