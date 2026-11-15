Ucrania dijo que Rusia ya sufrió 1,6 millones de bajas y cuestionó la “nueva Yalta” que reclama Moscú

El Estado Mayor ucraniano actualizó su balance de pérdidas enemigas: 1,6 millones de soldados rusos entre muertos y heridos desde el inicio de la invasión, con 2.230 bajas adicionales solo en la última jornada, según Ukrinform. Paralelamente, fuentes oficiales elevaron a US$ 300.000 millones el valor del equipamiento militar ruso destruido y registraron un récord de 41.000 ataques verificados contra territorio ruso, según UNITED24 Media.

La reacción política llegó de inmediato: Kiev ironizó sobre las aspiraciones de Vladimir Putin de sentarse en una "nueva Yalta" para redibujar fronteras, recordando que la conferencia de 1945 solo fue posible tras ganar una guerra mundial, algo que —según la narrativa ucraniana— Rusia está lejos de lograr. La Razón e Infobae recogen el tono de burla oficial y el contraste entre la retórica de grandeza del Kremlin y los números de desgaste en el frente.

Lo que sigue es la verificación independiente de unas cifras que Moscú no comenta y la evolución de la presión ucraniana sobre infraestructura rusa, mientras ambos bandos preparan el invierno como factor decisivo en la guerra de desgaste.