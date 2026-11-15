Presentan ante la FGR a Gabito Ballesteros por apología del delito tras suspender su concierto en Querétaro

La cobertura señala que el arresto ocurrió tras interpretar un corrido, y que las autoridades aseguraron un arma de fuego en el lugar. La Fiscalía General de la República lo presentó por presunta apología del delito, mientras la indagatoria se amplía a él y otras cuatro personas por posesión de armas.

El gobernador de Querétaro, Felifer, declaró que nadie está por encima de la ley, y el diputado Álvarez Máynez criticó a Morena y a la 4T por el arresto. El cantante permanece bajo investigación de la FGR.

No hay información sobre cargos formales, medidas cautelares ni fecha de audiencia. Se espera que la Fiscalía defina la situación jurídica de Ballesteros y de los otros cuatro investigados en los próximos días.