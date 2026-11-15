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Presentan ante la FGR a Gabito Ballesteros por apología del delito tras suspender su concierto en Querétaro

El arresto de Gabito Ballesteros en Querétaro tras cantar un corrido desata una investigación federal por armas y apología del delito.

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  • Clave informativa: Presentan ante la FGR a Gabito Ballesteros por apología del delito tras suspender su concierto en Querétaro
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El resumen

La cobertura señala que el arresto ocurrió tras interpretar un corrido, y que las autoridades aseguraron un arma de fuego en el lugar. La Fiscalía General de la República lo presentó por presunta apología del delito, mientras la indagatoria se amplía a él y otras cuatro personas por posesión de armas.

El gobernador de Querétaro, Felifer, declaró que nadie está por encima de la ley, y el diputado Álvarez Máynez criticó a Morena y a la 4T por el arresto. El cantante permanece bajo investigación de la FGR.

No hay información sobre cargos formales, medidas cautelares ni fecha de audiencia. Se espera que la Fiscalía defina la situación jurídica de Ballesteros y de los otros cuatro investigados en los próximos días.

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Respuestas rápidas

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros?

Fue detenido tras su concierto en Querétaro, presuntamente por apología del delito y por posesión de un arma de fuego asegurada en el lugar.

¿Quiénes más están investigados?

La FGR indaga a Ballesteros y a otras cuatro personas por el caso del arma.

¿Qué dijo el gobierno de Querétaro?

El gobernador Felifer afirmó que nadie está por encima de la ley.

¿Qué reacción política hubo?

El diputado Álvarez Máynez explotó contra Morena y la 4T tras el arresto.

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Gabito Ballesteros FGR Querétaro apología del delito posesión de armas

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