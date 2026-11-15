Rocío Robles reveló tener una hermana desaparecida y denunció tráfico de menores: “Es muy difícil no saber si alguien está vivo o muerto”

La incertidumbre sobre el paradero de un familiar y la denuncia de tráfico de menores colocan a Rocío Robles en el centro de la atención pública. La situación afecta profundamente el ámbito familiar ante la falta de certezas sobre si la persona continúa con vida.

El origen de la situación se remonta a una historia inconclusa relacionada con un presunto cambio de bebé en un centro de salud de Santa Fe, según los datos difundidos. La cobertura de medios como La Nación, Yahoo, Telefe, HolaSalta Noticias y Novedades del Sur expone el dolor generado por esta separación y la expectativa de que ocurra un milagro para esclarecer lo sucedido.

Los reportes actuales no detallan acciones legales específicas ni avances oficiales sobre el caso, manteniendo abierta la interrogante sobre cómo evolucionará la búsqueda de la hermana desaparecida.