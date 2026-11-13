Así quedó la tabla de reclasificación luego de la derrota de América de Cali en el TAS
El TAS sancionó a América de Cali por el caso Yhormar Hurtado y redujo su ventaja sobre Santa Fe en la reclasificación 2026.
- Clave informativa: Así quedó la tabla de reclasificación luego de la derrota de América de Cali en el TAS
- Punto central: El TAS sancionó a América de Cali por el caso Yhormar Hurtado y redujo su ventaja sobre Santa Fe en la reclasificación 2026.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Internacional de Bogotá en el litigio por la inscripción del jugador Yhormar Hurtado, lo que provocó una resta de puntos a América de Cali y modificó la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay II-2026. La sanción achica la diferencia que el equipo caleño mantenía sobre Independiente Santa Fe en la lucha por cupos internacionales.
El Tiempo, El Colombiano, Futbolred, ESPN Deportes y Revista Semana coinciden en que el fallo ya fue publicado y sus efectos son inmediatos sobre la clasificación. Las publicaciones detallan el nuevo escenario numérico para ambos clubes y explican el origen del conflicto: la disputa por los derechos federativos del futbolista.
Queda por definir si América presentará recursos adicionales ante la FIFA o instancias ordinarias, y cómo impactará la pérdida de puntos en la programación de las últimas fechas del torneo. La cobertura no especifica el monto exacto de puntos restados ni si hay sanciones económicas asociadas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Cobertura (5)
- Fallo del TAS reduce ventaja de América de Cali sobre Santa Fe en la tabla de reclasificación 2026 El Tiempo · hace 5 h
- TAS falló a favor de Internacional de Bogotá: ¿qué pasa con América y cómo queda la tabla de posiciones de la Liga BetPlay? El Colombiano · hace 5 h
- TAS castiga al América: así queda la tabla de Liga BetPlay II-2026 Futbolred · hace 5 h
- América: El TAS publica su fallo por el caso de Yhormar Hurtado ESPN Deportes · hace 5 h
- Así quedó la tabla de reclasificación luego de la derrota de América de Cali en el TAS Revista Semana · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Por qué el TAS sancionó a América de Cali?
Por el caso de la inscripción del jugador Yhormar Hurtado, tras un fallo a favor de Internacional de Bogotá.
¿Cómo afecta la sanción a la tabla de reclasificación?
Reduce la ventaja de América de Cali sobre Santa Fe en la tabla de reclasificación 2026.
¿Qué medios confirmaron el fallo y sus efectos?
El Tiempo, El Colombiano, Futbolred, ESPN Deportes y Revista Semana.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Encuentran sin vida a famoso intérprete de ‘El Bombón Asesino’: investigan su muerte
La repentina muerte del músico Marcos Camino genera conmoción y moviliza a la investigación policial tras una llamada al 911.
El gran fichaje que quiere América de Cali para celebrar sus 100 años
6 fuentes informan sobre el posible fichaje de Duván Zapata por el América de Cali para su centenario en 2027.
Millonarios vs Once Caldas, partido aplazado de Liga Colombiana: siga EN VIVO lo último que se sabe
La Dimayor canceló el partido aplazado entre Millonarios y Once Caldas en medio de cuestionamientos sobre el estado de la gramilla.
A Millonarios se le volvió a escapar el partido en el último segundo
A Millonarios se le escapó la victoria en el último segundo durante su encuentro en la Liga BetPlay.
Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento
Imágenes del estadio El Campín tras los conciertos de BTS desatan una polémica sobre el estado de la gramilla y su recuperación.
Qué dice la denuncia de Emiliano Tarragona contra Maxi Ghione: drogas, armas y paranoia
La detención del actor Maxi Ghione en Santa Fe tras una grave denuncia por drogas, armas y amenazas sacude al mundo del espectáculo.