Así quedó la tabla de reclasificación luego de la derrota de América de Cali en el TAS

El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Internacional de Bogotá en el litigio por la inscripción del jugador Yhormar Hurtado, lo que provocó una resta de puntos a América de Cali y modificó la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay II-2026. La sanción achica la diferencia que el equipo caleño mantenía sobre Independiente Santa Fe en la lucha por cupos internacionales.

El Tiempo, El Colombiano, Futbolred, ESPN Deportes y Revista Semana coinciden en que el fallo ya fue publicado y sus efectos son inmediatos sobre la clasificación. Las publicaciones detallan el nuevo escenario numérico para ambos clubes y explican el origen del conflicto: la disputa por los derechos federativos del futbolista.

Queda por definir si América presentará recursos adicionales ante la FIFA o instancias ordinarias, y cómo impactará la pérdida de puntos en la programación de las últimas fechas del torneo. La cobertura no especifica el monto exacto de puntos restados ni si hay sanciones económicas asociadas.