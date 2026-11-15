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Ucrania intensifica los ataques contra refinerías rusas para elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones

Ucrania intensifica su ofensiva contra refinerías e instalaciones industriales rusas con el fin de elevar la presión en medio del conflicto.

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  • Clave informativa: Ucrania intensifica los ataques contra refinerías rusas para elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones
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El resumen

Ucrania ha intensificado de forma notable sus ataques dirigidos contra refinerías y la industria petrolera de Rusia para buscar una mayor presión sobre Moscú dentro de las negociaciones, según informan diversos medios. La ofensiva reciente incluye operaciones con drones que han alcanzado plantas situadas en Tartaristán y una instalación de fabricación de helicópteros en la región de Briansk, provocando incendios y víctimas mortales.

La magnitud de las acciones ha sido señalada por Zelenski, quien afirma que Ucrania ha logrado dejar fuera de juego más de la mitad del refino de petróleo ruso. Al mismo tiempo, la cobertura detalla el impacto humano y material de esta escalada, reportando nueve muertos en Rusia y tres en Ucrania tras una serie de ataques cruzados, además de cuatro trabajadores fallecidos específicamente en una refinería atacada.

No obstante, la cobertura no detalla los términos específicos de las negociaciones buscadas ni especifica el estado operativo exacto de cada infraestructura afectada más allá de los incendios reportados y las cifras de víctimas mortales registradas hasta el momento.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

Qué instalaciones han sido atacadas por Ucrania?

Las Fuerzas de Defensa ucranianas han atacado refinerías y plantas petroquímicas rusas, incluyendo instalaciones en Tartaristán y una planta de fabricación de helicópteros en la región de Briansk.

Cuántas víctimas han dejado estos ataques?

Rusia ha reportado nueve muertos y Ucrania tres tras una ola de ataques cruzados, incluyendo cuatro trabajadores fallecidos en un ataque con drones contra una refinería.

Cuál es el objetivo de esta intensificación?

Según la información disponible, los ataques buscan elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones.

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Ucrania Rusia Petróleo Refinerías Guerra

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