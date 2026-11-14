Elon Musk advierte que Nvidia perderá acuerdos "críticos" sin Jensen Huang y firma la petición para reinstalarlo

12 artículos de medios como El Mundo, Univision, EL PAÍS, The New York Times, RTVE.es, Yahoo e Infobae detallan la salida de Jensen Huang de Nvidia y las repercusiones del escándalo. La cobertura aborda la caída del directivo, las claves de su salida y las comparaciones con otros titanes tecnológicos como Mark Zuckerberg, además de plantear dudas sobre el significado del espionaje en este contexto. Tras el despido, la situación ha generado tensión en la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China.

La cobertura señala que Estados Unidos ha excluido a Nvidia de la agenda entre Trump y Xi, mientras diversos actores analizan cómo este conflicto intensifica la batalla geopolítica por el dominio de la inteligencia artificial y el impacto de los vínculos del fundador con un club de élite en Shanghái. En respuesta a estos acontecimientos, Elon Musk, junto con accionistas y empleados de Nvidia, ha firmado una petición para restituir a Jensen Huang. Musk advierte que la empresa perderá acuerdos críticos sin su liderazgo, una postura respaldada por el multimillonario Leo KoGuan, quien indicó que dejará de invertir si Huang no regresa.

Actualmente, la presión interna y externa continúa en aumento debido a la campaña de reinstalación impulsada por empleados y figuras del sector tecnológico. La cobertura no especifica aún si Nvidia tomará medidas para reincorporar a Huang o cómo responderá formalmente a las peticiones de los inversores y directivos firmantes.