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Estados Unidos arrasó sobre Haití y sentencia su boleto a semis

6 goles sellaron la aplastante victoria de Estados Unidos sobre Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf.

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  • Clave informativa: Estados Unidos arrasó sobre Haití y sentencia su boleto a semis
  • Punto central: 6 goles sellaron la aplastante victoria de Estados Unidos sobre Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf.
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Cobertura (7)

El resumen

Las transmisiones y guías de televisión previas al encuentro estuvieron a cargo de medios como Sports Illustrated. El desarrollo del encuentro dejó una victoria contundente para el combinado estadounidense.

Con el regreso de jugadores como Pulisic y Balogun, el equipo aplastó 6-0 a su rival en la Liga de Naciones, un resultado reportado por AP News y ESPN Deportes que también marcó la despedida de Pochettino. La victoria sentenció de forma definitiva el boleto de Estados Unidos hacia las semifinales del torneo de la Concacaf, de acuerdo con la cobertura de DIEZ.HN.

La información disponible no detalla los siguientes encuentros de la fase semifinal ni las fechas posteriores para los equipos involucrados.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Estados Unidos y Haití?

Estados Unidos venció a Haití con un marcador de 6-0.

¿Qué torneo y fase se disputaban en este encuentro?

Se disputó la Liga de Naciones de la Concacaf, con un resultado que sentenció el pase de Estados Unidos a las semifinales.

¿Qué jugadores volvieron para este partido con Estados Unidos?

Pulisic y Balogun regresaron para este encuentro.

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Estados Unidos Haití Concacaf Pochettino Pulisic

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