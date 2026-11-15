Estados Unidos arrasó sobre Haití y sentencia su boleto a semis

Las transmisiones y guías de televisión previas al encuentro estuvieron a cargo de medios como Sports Illustrated. El desarrollo del encuentro dejó una victoria contundente para el combinado estadounidense.

Con el regreso de jugadores como Pulisic y Balogun, el equipo aplastó 6-0 a su rival en la Liga de Naciones, un resultado reportado por AP News y ESPN Deportes que también marcó la despedida de Pochettino. La victoria sentenció de forma definitiva el boleto de Estados Unidos hacia las semifinales del torneo de la Concacaf, de acuerdo con la cobertura de DIEZ.HN.

La información disponible no detalla los siguientes encuentros de la fase semifinal ni las fechas posteriores para los equipos involucrados.