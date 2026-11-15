Hija del Koki reveló presuntos vínculos de su padre con el gobierno de Maduro: le proporcionaban armas y protección

Según las declaraciones difundidas, la administración le habría proporcionado protección y armas a su banda oper ubicada en la Cota 905. Posteriormente, la cobertura de medios como LaPatilla.com y El Nacional profundizó en los señalamientos, destacando también revelaciones sobre una supuesta traición atribuida al "Niño Guerrero" antes de su muerte, además de exponer el drama familiar generado en torno a la persecución policial contra su padre.

Actualmente, la información sobre estos nexos políticos y las dinámicas internas de las organizaciones delictivas continúa circulando en la agenda informativa, mientras la cobertura no especifica nuevas acciones oficiales derivadas de estas declaraciones.