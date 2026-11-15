Hija del Koki reveló presuntos vínculos de su padre con el gobierno de Maduro: le proporcionaban armas y protección
Las revelaciones de la hija de 'El Koki' sobre presuntos vínculos con el gobierno de Maduro centran la atención mediática.
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El resumen
Según las declaraciones difundidas, la administración le habría proporcionado protección y armas a su banda oper ubicada en la Cota 905. Posteriormente, la cobertura de medios como LaPatilla.com y El Nacional profundizó en los señalamientos, destacando también revelaciones sobre una supuesta traición atribuida al "Niño Guerrero" antes de su muerte, además de exponer el drama familiar generado en torno a la persecución policial contra su padre.
Actualmente, la información sobre estos nexos políticos y las dinámicas internas de las organizaciones delictivas continúa circulando en la agenda informativa, mientras la cobertura no especifica nuevas acciones oficiales derivadas de estas declaraciones.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 46 min.
Cobertura (5)
- Hija de "El Koki" afirma que el chavismo habría armado a la banda de la Cota 905 Diario Versión Final · hace 3 h
- Hija de "El Koki" reveló la supuesta traición del "Niño Guerrero" antes de su muerte LaPatilla.com · hace 3 h
- El drama familiar que quedó detrás de la persecución contra «El Koki» Tenemos Noticias · hace 3 h
- Hija de "El Koki" revela detalles de su vida y vínculos políticos Diario Primicia · hace 3 h
- Hija del Koki reveló presuntos vínculos de su padre con el gobierno de Maduro: le proporcionaban armas y protección El Nacional · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué afirmó la hija de "El Koki" sobre su padre?
Afirmó que su padre mantenía presuntos vínculos con el gobierno de Maduro, el cual le proporcionaba armas y protección a su banda de la Cota 905.
¿Qué otros temas mencionó además de los vínculos políticos?
Reveló detalles sobre su vida familiar y una supuesta traición por parte del "Niño Guerrero" antes de que este falleciera.
¿Qué medios reportaron sobre estas declaraciones?
Medios como El Nacional, LaPatilla.com, Diario Versión Final, Diario Primicia y Tenemos Noticias cubrieron el caso.
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