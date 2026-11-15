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Hija del Koki reveló presuntos vínculos de su padre con el gobierno de Maduro: le proporcionaban armas y protección

Las revelaciones de la hija de 'El Koki' sobre presuntos vínculos con el gobierno de Maduro centran la atención mediática.

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El resumen

Según las declaraciones difundidas, la administración le habría proporcionado protección y armas a su banda oper ubicada en la Cota 905. Posteriormente, la cobertura de medios como LaPatilla.com y El Nacional profundizó en los señalamientos, destacando también revelaciones sobre una supuesta traición atribuida al &quot;Niño Guerrero&quot; antes de su muerte, además de exponer el drama familiar generado en torno a la persecución policial contra su padre.

Actualmente, la información sobre estos nexos políticos y las dinámicas internas de las organizaciones delictivas continúa circulando en la agenda informativa, mientras la cobertura no especifica nuevas acciones oficiales derivadas de estas declaraciones.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 46 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué afirmó la hija de "El Koki" sobre su padre?

Afirmó que su padre mantenía presuntos vínculos con el gobierno de Maduro, el cual le proporcionaba armas y protección a su banda de la Cota 905.

¿Qué otros temas mencionó además de los vínculos políticos?

Reveló detalles sobre su vida familiar y una supuesta traición por parte del "Niño Guerrero" antes de que este falleciera.

¿Qué medios reportaron sobre estas declaraciones?

Medios como El Nacional, LaPatilla.com, Diario Versión Final, Diario Primicia y Tenemos Noticias cubrieron el caso.

Velocidad

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El Koki Gobierno de Maduro Cota 905 Niño Guerrero Venezuela

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