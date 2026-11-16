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NBA: LeBron supera a Kidd, asciende a tercero en lista histórica de asistencias

LeBron James supera a Jason Kidd y asciende al tercer puesto en la lista histórica de asistencias de la NBA.

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  • Clave informativa: NBA: LeBron supera a Kidd, asciende a tercero en lista histórica de asistencias
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Cobertura (6)

El resumen

LeBron James alcanzó una nueva marca histórica al superar a Jason Kidd para situarse como el tercer jugador con más asistencias en toda la historia de la NBA, un hito que la cobertura describe como un desafío al tiempo. El logro se concretó en el marco de la victoria de los 76ers ante los Pacers con un marcador de 131-124, un triunfo en el que el desempeño del jugador mantuvo la atención sobre el equipo de Filadelfia.

La información sobre este ascenso en la clasificación histórica de asistencias fue registrada de manera coincidente por diversos medios informativos, consolidándose como uno de los temas centrales de la jornada deportiva en la liga.

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Respuestas rápidas

¿Qué posición ocupa ahora LeBron James en asistencias?

Ocupa el tercer lugar en la lista histórica de asistencias de la NBA.

¿A qué jugador superó en la clasificación?

Superó a Jason Kidd.

¿Cuál fue el resultado del partido en el que ocurrió?

Los 76ers vencieron a los Pacers con un marcador de 131-124.

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LeBron James NBA Jason Kidd 76ers Pacers

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