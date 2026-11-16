NBA: LeBron supera a Kidd, asciende a tercero en lista histórica de asistencias
LeBron James supera a Jason Kidd y asciende al tercer puesto en la lista histórica de asistencias de la NBA.
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Cobertura (6)
- LeBron desafía el tiempo y es ahora el tercero en asistencias en la historia de la NBA El Nuevo Herald · hace 6 h
- LeBron desafía el tiempo y es ahora el tercero en asistencias en la historia de la NBA Yahoo · hace 6 h
- LeBron escala al tercer lugar histórico de asistencias en triunfo de Sixers France 24 · hace 6 h
- LeBron se coloca tercero en lista histórica de asistencias en triunfo 131-124 de 76ers ante Pacers AP News · hace 6 h
- LeBron James mantiene en alerta a los 76ers al subir al 3er puesto en asistencias de la NBA San Antonio Express-News · hace 6 h
- NBA: LeBron supera a Kidd, asciende a tercero en lista histórica de asistencias ESPN Deportes · hace 6 h
El resumen
LeBron James alcanzó una nueva marca histórica al superar a Jason Kidd para situarse como el tercer jugador con más asistencias en toda la historia de la NBA, un hito que la cobertura describe como un desafío al tiempo. El logro se concretó en el marco de la victoria de los 76ers ante los Pacers con un marcador de 131-124, un triunfo en el que el desempeño del jugador mantuvo la atención sobre el equipo de Filadelfia.
La información sobre este ascenso en la clasificación histórica de asistencias fue registrada de manera coincidente por diversos medios informativos, consolidándose como uno de los temas centrales de la jornada deportiva en la liga.
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Respuestas rápidas
¿Qué posición ocupa ahora LeBron James en asistencias?
Ocupa el tercer lugar en la lista histórica de asistencias de la NBA.
¿A qué jugador superó en la clasificación?
Superó a Jason Kidd.
¿Cuál fue el resultado del partido en el que ocurrió?
Los 76ers vencieron a los Pacers con un marcador de 131-124.
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