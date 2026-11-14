Colombia ya tiene fecha para su próximo partido: hora y rival

El cubrimiento informativo inició con los detalles previos y la transmisión del partido amistoso de preparación entre Colombia y Chile, según el reporte inicial de Futbolred y El Nuevo Herald, donde se confirmó la victoria del conjunto colombiano. Posteriormente, medios como El Colombiano y AS Colombia divulgaron las declaraciones del director técnico Néstor Lorenzo, quien valoró el rendimiento del equipo, destacó la presencia de nuevas figuras con talento y estableció como meta lograr un funcionamiento más preciso.

El flujo de información continuó cuando El Tiempo y Revista Semana informaron que la Selección Colombia ya cuenta con fecha, horario, rival y canales de televisión confirmados para su próximo encuentro, destacando además la convocatoria de Falcao García para volver a jugar. En paralelo, la agenda futbolística sumó cobertura sobre el Juego de Leyendas protagonizado por el Club América y el Atlético de Madrid.

Récord, El Universal y la página oficial del Club América detallaron los horarios, canales y la venta de entradas para este evento histórico. Para cerrar, publicaciones de Mundo Deportivo, Diario AS y Reforma resaltaron la reunión de las figuras históricas del Atlético de Madrid en suelo mexicano, un plantel calificado como un 'All Star' con miles de partidos y decenas de títulos acumulados, mientras que la cobertura no especifica aún mayores detalles sobre los siguientes compromisos oficiales más allá de los datos ya anunciados.