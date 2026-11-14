Colombia ya tiene fecha para su próximo partido: hora y rival
La actualidad deportiva concentra su atención en los compromisos de la Selección Colombia y el esperado duelo de leyendas entre América y Atlético de Madrid.
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- Punto central: La actualidad deportiva concentra su atención en los compromisos de la Selección Colombia y el esperado duelo de leyendas entre América y Atlético de Madrid.
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Cobertura (13)
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- Colombia ya tiene fecha para su próximo partido: hora y rival Futbolred · hace 1 d
El resumen
El cubrimiento informativo inició con los detalles previos y la transmisión del partido amistoso de preparación entre Colombia y Chile, según el reporte inicial de Futbolred y El Nuevo Herald, donde se confirmó la victoria del conjunto colombiano. Posteriormente, medios como El Colombiano y AS Colombia divulgaron las declaraciones del director técnico Néstor Lorenzo, quien valoró el rendimiento del equipo, destacó la presencia de nuevas figuras con talento y estableció como meta lograr un funcionamiento más preciso.
El flujo de información continuó cuando El Tiempo y Revista Semana informaron que la Selección Colombia ya cuenta con fecha, horario, rival y canales de televisión confirmados para su próximo encuentro, destacando además la convocatoria de Falcao García para volver a jugar. En paralelo, la agenda futbolística sumó cobertura sobre el Juego de Leyendas protagonizado por el Club América y el Atlético de Madrid.
Récord, El Universal y la página oficial del Club América detallaron los horarios, canales y la venta de entradas para este evento histórico. Para cerrar, publicaciones de Mundo Deportivo, Diario AS y Reforma resaltaron la reunión de las figuras históricas del Atlético de Madrid en suelo mexicano, un plantel calificado como un 'All Star' con miles de partidos y decenas de títulos acumulados, mientras que la cobertura no especifica aún mayores detalles sobre los siguientes compromisos oficiales más allá de los datos ya anunciados.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 11 min.
Respuestas rápidas
¿Qué canal transmite el próximo partido de Colombia?
La cobertura señala que los detalles sobre la fecha, hora y por dónde ver el juego ya fueron anunciados, aunque las fuentes no listan explícitamente todos los canales específicos dentro de los titulares.
¿Quiénes se enfrentan en el Juego de Leyendas?
El encuentro reúne a las leyendas del Club América y del Atlético de Madrid en México.
¿Qué declaró el técnico Néstor Lorenzo tras el partido contra Chile?
Néstor Lorenzo afirmó que el equipo va por buen camino, destacó la incorporación de caras nuevas con mucho talento y señaló que lograr un funcionamiento más preciso es la meta.
Velocidad
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