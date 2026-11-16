Ucrania lanzó más de mil drones sobre Rusia y golpeó el puente clave que usan las tropas de Putin para abastecer Crimea
Una ofensiva con más de mil drones ucranianos alcanza el puente de Crimea en una operación sin precedentes.
- Clave informativa: Ucrania lanzó más de mil drones sobre Rusia y golpeó el puente clave que usan las tropas de Putin para abastecer Crimea
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El resumen
Más de mil drones fueron lanzados por Ucrania contra territorio ruso en una ofensiva que logró golpear el puente de Crimea, una infraestructura clave utilizada para el abastecimiento de las tropas rusas. Los ataques también incluyeron acciones de drones que persiguieron a soldados rusos hasta descubrir un objetivo mayor oculto entre ruinas.
El impacto sobre el puente de Crimea ocurre por primera vez en tres años, según señalan medios como EL PAÍS, Antena 3 Noticias, ABC e Infobae, destacando la magnitud de la ofensiva. UNITED24 Media también aportó detalles sobre tácticas de persecución de soldados y localización de blancos.
La cobertura actual no especifica los daños totales sufridos por la estructura del puente ni el balance definitivo de las operaciones con drones sobre el resto del territorio ruso, detalles que las fuentes aún no han esclarecido por completo.
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Cobertura (5)
- Ucrania ataca de nuevo el puente de Crimea, el más largo de Europa Antena 3 Noticias · hace 4 h
- Drones ucranianos persiguen a dos soldados rusos y descubren un objetivo mayor oculto entre las ruinas UNITED24 Media · hace 4 h
- Ucrania golpea el puente de Crimea en una de las mayores ofensivas con drones contra Rusia ABC · hace 4 h
- Los drones ucranios alcanzan el puente de Crimea por primera vez en tres años EL PAÍS · hace 4 h
- Ucrania lanzó más de mil drones sobre Rusia y golpeó el puente clave que usan las tropas de Putin para abastecer Crimea Infobae · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué infraestructura fue alcanzada por los drones?
El puente de Crimea, considerado el más largo de Europa.
¿Cuántos drones lanzó Ucrania según los informes?
La cobertura señala que Ucrania lanzó más de mil drones sobre Rusia.
¿Qué medios informaron sobre el ataque?
Entre los medios figuran Infobae, EL PAÍS, ABC, Antena 3 Noticias y UNITED24 Media.
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