Más de mil drones fueron lanzados por Ucrania contra territorio ruso en una ofensiva que logró golpear el puente de Crimea, una infraestructura clave utilizada para el abastecimiento de las tropas rusas. Los ataques también incluyeron acciones de drones que persiguieron a soldados rusos hasta descubrir un objetivo mayor oculto entre ruinas.

El impacto sobre el puente de Crimea ocurre por primera vez en tres años, según señalan medios como EL PAÍS, Antena 3 Noticias, ABC e Infobae, destacando la magnitud de la ofensiva. UNITED24 Media también aportó detalles sobre tácticas de persecución de soldados y localización de blancos.

La cobertura actual no especifica los daños totales sufridos por la estructura del puente ni el balance definitivo de las operaciones con drones sobre el resto del territorio ruso, detalles que las fuentes aún no han esclarecido por completo.