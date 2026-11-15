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El 'virus FIFA' golpea al Real Madrid: Mourinho los pierde antes del regreso de LaLiga

Cinco medios de comunicación informan sobre la lesión de Bernardo Silva con Portugal antes del regreso de LaLiga.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: El 'virus FIFA' golpea al Real Madrid: Mourinho los pierde antes del regreso de LaLiga
  • Punto central: Cinco medios de comunicación informan sobre la lesión de Bernardo Silva con Portugal antes del regreso de LaLiga.
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El resumen

Bernardo Silva ha caído lesionado durante su convocatoria con la selección de Portugal, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico. La baja afecta directamente al centro del campo del Real Madrid dirigido por Mourinho, encendiendo las alarmas en el club blanco ante la inminente vuelta a la competición doméstica.

Jesus ha descartado al jugador y a la dupla de Portugal al mostrar signos de preocupación por su estado físico. La cobertura no especifica el tiempo exacto de baja del centrocampista ni los detalles médicos definitivos sobre la lesión sufrida con su selección nacional, quedando pendiente la confirmación oficial por parte de la entidad madridista sobre su disponibilidad para los próximos compromisos.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo se ve afectado por la lesión?

El Real Madrid y su centro del campo según la cobertura de Sports Illustrated y MARCA.

¿Con qué selección jugaba Bernardo Silva?

Con la selección de Portugal, de acuerdo con los reportes de SPORT y Goal.com.

¿Quién dirige al Real Madrid según la información?

Mourinho, mencionado en las publicaciones de DIEZ.HN y SPORT.

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Real Madrid Bernardo Silva Mourinho LaLiga Portugal

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