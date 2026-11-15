El 'virus FIFA' golpea al Real Madrid: Mourinho los pierde antes del regreso de LaLiga
Cinco medios de comunicación informan sobre la lesión de Bernardo Silva con Portugal antes del regreso de LaLiga.
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El resumen
Bernardo Silva ha caído lesionado durante su convocatoria con la selección de Portugal, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico. La baja afecta directamente al centro del campo del Real Madrid dirigido por Mourinho, encendiendo las alarmas en el club blanco ante la inminente vuelta a la competición doméstica.
Jesus ha descartado al jugador y a la dupla de Portugal al mostrar signos de preocupación por su estado físico. La cobertura no especifica el tiempo exacto de baja del centrocampista ni los detalles médicos definitivos sobre la lesión sufrida con su selección nacional, quedando pendiente la confirmación oficial por parte de la entidad madridista sobre su disponibilidad para los próximos compromisos.
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Cobertura (5)
- «Mostraba signos de preocupación»: Jesus descarta a Bernardo Silva y a la dupla de Portugal Goal.com · hace 6 h
- Nuevo contratiempo para Mourinho: Bernardo Silva cae lesionado con Portugal SPORT · hace 6 h
- Problemas para Mourinho en el centro del campo del Real Madrid Sports Illustrated · hace 6 h
- Bernardo enciende las alarmas en el Madrid MARCA · hace 6 h
- El 'virus FIFA' golpea al Real Madrid: Mourinho los pierde antes del regreso de LaLiga DIEZ.HN · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo se ve afectado por la lesión?
El Real Madrid y su centro del campo según la cobertura de Sports Illustrated y MARCA.
¿Con qué selección jugaba Bernardo Silva?
Con la selección de Portugal, de acuerdo con los reportes de SPORT y Goal.com.
¿Quién dirige al Real Madrid según la información?
Mourinho, mencionado en las publicaciones de DIEZ.HN y SPORT.
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