El 'virus FIFA' golpea al Real Madrid: Mourinho los pierde antes del regreso de LaLiga

Bernardo Silva ha caído lesionado durante su convocatoria con la selección de Portugal, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico. La baja afecta directamente al centro del campo del Real Madrid dirigido por Mourinho, encendiendo las alarmas en el club blanco ante la inminente vuelta a la competición doméstica.

Jesus ha descartado al jugador y a la dupla de Portugal al mostrar signos de preocupación por su estado físico. La cobertura no especifica el tiempo exacto de baja del centrocampista ni los detalles médicos definitivos sobre la lesión sufrida con su selección nacional, quedando pendiente la confirmación oficial por parte de la entidad madridista sobre su disponibilidad para los próximos compromisos.