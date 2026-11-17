La Comisión Europea ha detectado de forma preliminar una infracción de Temu por la venta de productos ilegales y peligrosos, y amenaza con una nueva multa millonaria. Bruselas advierte que comprar por internet no debería ser un riesgo, según la cobertura de El Confidencial, France 24, El Día de la Rioja, Servimedia, Cadena de Suministro, Mezha.net y Primera Hora.

La medida afecta directamente a Temu y a los consumidores europeos que compran en la plataforma, al poner en evidencia la falta de control sobre los productos ofrecidos. La cobertura no especifica el monto exacto de la posible sanción ni el número de productos involucrados.

La Comisión Europea prepara la multa, aunque aún no se ha confirmado el importe ni la fecha de imposición. Temu se expone a una nueva sanción económica si no corrige el control de productos ilegales en su plataforma.