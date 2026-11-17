Acusan a Temu de no frenar la venta de productos ilegales en su plataforma
La Comisión Europea prepara una nueva multa a Temu por no frenar la venta de productos ilegales en su plataforma.
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- Punto central: La Comisión Europea prepara una nueva multa a Temu por no frenar la venta de productos ilegales en su plataforma.
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Cobertura (7)
- Bruselas amenaza a Temu por la venta de productos ilegales El Día de la Rioja · hace 7 h
- Temu se expone a una nueva multa de Bruselas por falta de control de los productos ilegales Servimedia · hace 7 h
- La Comisión Europea prepara una nueva multa a Temu por no frenar la venta productos ilegales Cadena de Suministro · hace 7 h
- La Comisión Europea detectó de forma preliminar una infracción por parte de Temu: la plataforma podría recibir una multa Mezha.net · hace 7 h
- La UE señala a Temu por sus productos peligrosos y amenaza con una multa millonaria: "Comprar por internet no debería ser un riesgo" El Confidencial · hace 7 h
- La UE acusa a Temu de nuevos incumplimientos y amenaza con otra multa millonaria France 24 · hace 7 h
- Acusan a Temu de no frenar la venta de productos ilegales en su plataforma Primera Hora · hace 7 h
El resumen
La Comisión Europea ha detectado de forma preliminar una infracción de Temu por la venta de productos ilegales y peligrosos, y amenaza con una nueva multa millonaria. Bruselas advierte que comprar por internet no debería ser un riesgo, según la cobertura de El Confidencial, France 24, El Día de la Rioja, Servimedia, Cadena de Suministro, Mezha.net y Primera Hora.
La medida afecta directamente a Temu y a los consumidores europeos que compran en la plataforma, al poner en evidencia la falta de control sobre los productos ofrecidos. La cobertura no especifica el monto exacto de la posible sanción ni el número de productos involucrados.
La Comisión Europea prepara la multa, aunque aún no se ha confirmado el importe ni la fecha de imposición. Temu se expone a una nueva sanción económica si no corrige el control de productos ilegales en su plataforma.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué acusa la Comisión Europea a Temu?
No frenar la venta de productos ilegales y peligrosos en su plataforma, tras detectar de forma preliminar una infracción.
¿Qué consecuencia enfrenta Temu?
Una nueva multa millonaria por parte de Bruselas.
¿Qué dice la UE sobre comprar por internet?
Que comprar por internet no debería ser un riesgo.
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