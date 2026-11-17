Cinco países de la Unión Europea han presentado planes para crear un centro de deportación de migrantes en Ruanda, según anuncian BBC, CNN en Español, El Mundo y La Vanguardia. La iniciativa, descrita como el primer "centro de retorno" para expulsados de la UE ubicado fuera de sus fronteras, está impulsada por los líderes de Alemania y Dinamarca, Friedrich Merz y Mette Frederiksen, y ha sido acogida con "satisfacción" en Bruselas, según El Mundo.

La cobertura subraya la división política que genera la propuesta: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha negado a participar argumentando que "no le veo humanidad", según recoge EL PAÍS. Mientras tanto, medios como San Antonio Express-News y Yahoo enmarcan la medida dentro de una tendencia europea más amplia de externalizar la gestión migratoria.

Lo que sigue dependerá de la concreción jurídica y operativa del centro, la respuesta de las instituciones comunitarias y la posición de los demás Estados miembros. La cobertura no especifica plazos de implementación ni el marco legal exacto bajo el que operaría la instalación en territorio ruandés.