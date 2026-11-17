Excampeón mundial de boxeo Jorge Linares está bajo custodia del ICE en EE UU
El excampeón mundial de boxeo Jorge Linares se encuentra bajo custodia del ICE en Estados Unidos.
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El resumen
El excampeón mundial de boxeo Jorge Linares, conocido como «El Niño de Oro», se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, específicamente en El Paso, Texas, según la cobertura de diversos medios de comunicación internacionales y regionales. La detención del deportista venezolano ha generado reacciones públicas.
El abogado de Jorge Linares rompió el silencio tras el arresto, mientras que Gilberto Mendoza confirmó la situación del exboxeador ante las autoridades migratorias estadounidenses. La cobertura informativa abarca múltiples plataformas y agencias de noticias, incluyendo a Telemundo Dallas, DW.com, Meridiano.net, Univision, AlbertoNews, El Pitazo, France 24, ESPN Deportes y El Nacional, reflejando el alcance internacional de la noticia sobre el excampeón mundial.
Los reportes actuales no especifican las razones detalladas que motivaron la custodia por parte del ICE ni los siguientes pasos legales concretos que tomará su defensa tras las declaraciones de su abogado.
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Cobertura (9)
- Excampeón mundial de boxeo Jorge Linares está bajo custodia de ICE en El Paso Telemundo Dallas · hace 10 h
- Excampeón mundial de boxeo venezolano detenido por ICE en Estados Unidos DW.com · hace 10 h
- Abogado de Jorge "El Niño de Oro" Linares rompe el silencio tras su detención por el ICE Meridiano.net · hace 14 h
- Autoridades migratorias de EEUU detienen al exboxeador Jorge Linares en El Paso Univision · hace 14 h
- Excampeón mundial venezolano Jorge “El Niño de Oro” Linares se encuentra bajo custodia del ICE en EE.UU. AlbertoNews · hace 14 h
- ICE detiene al boxeador venezolano Jorge «El Niño de Oro» Linares en Texas El Pitazo · hace 14 h
- Excampeón mundial de boxeo venezolano es detenido por inmigración de EEUU France 24 · hace 14 h
- Jorge Linares, bajo custodia de ICE, confirma Gilberto Mendoza ESPN Deportes · hace 14 h
- Excampeón mundial de boxeo Jorge Linares está bajo custodia del ICE en EE UU El Nacional · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Jorge Linares?
Es un excampeón mundial de boxeo venezolano, también conocido como «El Niño de Oro».
¿Dónde se encuentra Jorge Linares actualmente?
Está bajo custodia del ICE en El Paso, Texas, en Estados Unidos.
¿Quién confirmó la situación del exboxeador?
Gilberto Mendoza confirmó que se encuentra bajo custodia del ICE, y su abogado rompió el silencio tras la detención.
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