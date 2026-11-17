El excampeón mundial de boxeo Jorge Linares, conocido como «El Niño de Oro», se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, específicamente en El Paso, Texas, según la cobertura de diversos medios de comunicación internacionales y regionales. La detención del deportista venezolano ha generado reacciones públicas.

El abogado de Jorge Linares rompió el silencio tras el arresto, mientras que Gilberto Mendoza confirmó la situación del exboxeador ante las autoridades migratorias estadounidenses. La cobertura informativa abarca múltiples plataformas y agencias de noticias, incluyendo a Telemundo Dallas, DW.com, Meridiano.net, Univision, AlbertoNews, El Pitazo, France 24, ESPN Deportes y El Nacional, reflejando el alcance internacional de la noticia sobre el excampeón mundial.

Los reportes actuales no especifican las razones detalladas que motivaron la custodia por parte del ICE ni los siguientes pasos legales concretos que tomará su defensa tras las declaraciones de su abogado.