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Después de 26 años, Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión

Estados Unidos pierde su estatus de país libre de sarampión tras 26 años, con más de 5,000 casos y 8 fallecidos registrados.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Salud · En su punto
  • Clave informativa: Después de 26 años, Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión
  • Punto central: Estados Unidos pierde su estatus de país libre de sarampión tras 26 años, con más de 5,000 casos y 8 fallecidos registrados.
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Respuestas rápidas

¿Qué significa perder el estatus de país libre de sarampión?

Significa que Estados Unidos ya no cumple los criterios de la OMS para considerar eliminada la transmisión endémica del virus, tras 26 años manteniendo esa certificación.

¿Cuántos casos y fallecidos se reportan?

Factchequeado reporta más de 5,000 infectados y 8 fallecidos en todo el país.

¿México también está afectado?

AP News indica que México está por perder también una gran victoria sanitaria, sugiriendo un retroceso regional similar.

El resumen

Estados Unidos ha perdido oficialmente su estatus de nación libre de sarampión después de 26 años, según confirman múltiples fuentes. La cobertura de CNN en Español y Telemundo señala que el país ya no cumple los criterios de eliminación establecidos por la OMS, mientras que Factchequeado reporta más de 5,000 infectados y 8 fallecidos en todo el territorio nacional.

AP News advierte que tanto Estados Unidos como México están por perder una gran victoria sanitaria, contextualizando el retroceso regional. Univision complementa con información práctica sobre las primeras señales de alerta del sarampión ante el alza de casos, enfocándose en la identificación temprana de síntomas.

La pérdida del estatus refleja la reaparición de transmisión sostenida del virus. Queda por ver cómo responderán las autoridades sanitarias para contener el brote y recuperar la certificación de eliminación.

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