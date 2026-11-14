Después de 26 años, Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión

Estados Unidos ha perdido oficialmente su estatus de nación libre de sarampión después de 26 años, según confirman múltiples fuentes. La cobertura de CNN en Español y Telemundo señala que el país ya no cumple los criterios de eliminación establecidos por la OMS, mientras que Factchequeado reporta más de 5,000 infectados y 8 fallecidos en todo el territorio nacional.

AP News advierte que tanto Estados Unidos como México están por perder una gran victoria sanitaria, contextualizando el retroceso regional. Univision complementa con información práctica sobre las primeras señales de alerta del sarampión ante el alza de casos, enfocándose en la identificación temprana de síntomas.

La pérdida del estatus refleja la reaparición de transmisión sostenida del virus. Queda por ver cómo responderán las autoridades sanitarias para contener el brote y recuperar la certificación de eliminación.