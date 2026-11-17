Los reportes iniciales surgieron de medios como Diario de Yucatán y Dallas News, indicando que el actor José Eduardo Derbez estaría iniciando un romance con la DJ y productora mexicana Mariana BO tras su separación de Paola Dalay. Posteriormente, Infobae, Milenio y El Heraldo de México difundieron la reacción atribuida a Paola Dalay ante las imágenes en las que aparece el actor abrazando a la DJ, señalando la frase “Se supone que era su amiga”. Por su parte, Univision y Telemundo ampliaron la cobertura con detalles sobre las declaraciones de Mariana BO, quien calificó al actor como “muy lindo” al hablar por primera vez sobre su relación tras ser vinculada con él.

Asimismo, diversos portales como sdpnoticias y Super Channel 12 comenzaron a perfilar la trayectoria de Mariana BO para informar a las audiencias sobre su identidad. En cuanto a las discrepancias o matices en la cobertura, algunos medios enfatizan el carácter polémico de las fotografías y la posible existencia de indirectas, mientras que otros se centran en la recopilación de los videos e imágenes donde se les observa cariñosos. La información se difunde principalmente en el ámbito de entretenimiento digital.

Hasta el momento, la cobertura se limita a la circulación de las imágenes, las reacciones públicas registradas y las menciones sobre la identidad de la DJ. No se han consignado confirmaciones oficiales adicionales por parte de los involucrados directos respecto a un noviazgo formal. La situación actual se mantiene en el terreno de los rumores y las reacciones mediáticas, sin que la cobertura actual especifique futuros pronunciamientos públicos de los protagonistas o el desarrollo de nuevas acciones legales o personales.