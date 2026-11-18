Medios como Hoy Digital, Noticias SIN, Acento, El Nacional y Listín Diario informaron de manera coincidente sobre el fallecimiento de la joven dominicana. Las publicaciones iniciales la identifican como una figura del sector de la belleza, además de señalar su rol como emprendedora y empresaria a su corta edad.

La cobertura destaca de manera unánime su faceta como influencer y empresaria en el país caribeño, sin reportar discrepancias significativas entre los distintos medios que cubren el hecho luctuoso. Los reportes actuales se limitan a confirmar el deceso a los 22 años, sin que la cobertura disponible detalle las causas del fallecimiento ni anuncie próximas honras fúnebres.