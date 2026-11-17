Rusia lanzó un ataque nocturno con misiles contra Kiev que impactó dos de los puentes más importantes de la capital ucraniana y dañó instalaciones críticas, según confirman múltiples fuentes. El Ministerio de Defensa ruso anunció además un ataque contra un centro logístico y un buque de carga en territorio ucraniano, mientras Ucrania reporta intercambios de ataques con drones durante la misma noche.

La cobertura de DW.com, ABC, Infobae, Mezha.net y la agencia Saba detalla que la Cruz Roja Ucraniana se movilizó para atender las consecuencias del ataque en la región de Kyiv, señalando afectación a población civil e infraestructura. Los medios occidentales y ucranianos enfatizan el carácter estratégico de los objetivos —puentes clave para la logística y movilidad— mientras la versión rusa destaca blancos militares y logísticos.

La escalada nocturna sugiere intensificación de la campaña de infraestructura antes del invierno. Queda por confirmar la extensión total de daños en los puentes, la operatividad de las rutas de suministro afectadas y si Ucrania responderá con ataques de largo alcance contra territorio ruso, patrón que se ha repetido en ciclos previos de represalias.